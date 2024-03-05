Две лекции пройдут в музее Эльдара Рязанова к Международному женскому дню

Музея Эльдара Рязанова подготовил специальную серию мероприятий к Международному женскому дню.

7 марта в 18:00 старший научный сотрудник музея Ирина Янцен прочитает лекцию "Празднование 8 Марта в советской и современной России: эволюция смысла" (12+).

Международному женскому дню более 100 лет. Сегодня 8 Марта - одним из важных и широко отмечаемых государственных праздников. Но так было не всегда, смысл Международного женского дня неоднократно менялся.

В Российской империи впервые отметили Международный женский день в 1913 году. В первые годы советской власти праздник не отмечали, его возобновили лишь в 1921 г. в память о женской забастовке в Петрограде 1917 года. Постепенно первоначальный смысл этого дня, выражающий женскую солидарность, отошел на второй план. Это был праздник "нового быта", созданный для политического воспитания работниц и вовлечения их в движение пролетариата, процессы индустриализации и модернизации советской промышленности. Новая идеология празднования 8 Марта была принята в период Михаила Горбачева, который предложил "вернуть женщине ее истинное призвание", имея в виду материнство и семейное предназначение. С тех пор этот вектор отношения к женщине в обществе практически не менялся.

Ирина Янцен подробно расскажет, как трансформировался Международный женский день, как он появился в России и как менялся его идеологический смысл, как он стал официальным праздником и нерабочим днем.

Вход на мероприятие - 200 рублей. Количество мест ограниченно (не более 10 человек). Требуется обязательная предварительная запись по ссылке.

9 марта в 16:30 в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция "Все, чтобы свести кавалера с ума" (12+). Ее прочитает историк, главный хранитель фондов музея Татьяна Пульная.

Жизнь российских женщин в начале ХХ века стала резко меняться. Появившиеся специализированные женские образовательные учреждения и курсы позволили дамам освоить новые профессии и занимать "мужские" должности. Изменения произошли и в быту. Кроме того, начало XX века - это расцвет косметологии. Широкому кругу женщин стали доступны парфюмерия, туалетное мыло, декоративная косметика (пудра, помада, румяна), различные кремы, медицинская и гигиеническая продукция.

На лекции Татьяна Пульная расскажет об общественной деятельности и домашних занятиях жительниц Самары до 1917 г., а также об их "секретах красоты" на примере объявлений и статей из дореволюционных женских журналов. Посетители узнают, где в Самаре можно было купить духи и крем от веснушек или загара и какие уходовые процедуры могли сделать местные дамы более 100 лет назад.

Вход на мероприятие - 200 рублей. Количество мест ограниченно (не более 15 человек). Требуется обязательная предварительная запись по ссылке.