16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Поволжский банк Сбербанка возглавила Наталия Цайтлер Объем вкладов на счетах жителей Самарской области увеличился за год почти на 23% Апелляция отказала АСВ в исключении Владимира Аветисяна из реестра кредиторов "Газбанка" первой очереди Арбитражный суд отказал в признании банкротом банка "Спутник" Кредиторы банка "Приоритет" планируют "дожать" уголовные дела

Банки Финансы

Получить доступ к СберБанк Онлайн поможет выездной сервис Сбера

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Выездной сервис Сбера пополнился еще одной популярной услугой. Теперь сотрудники банка помогут установить приложение "Учёт Онлайн" для доступа к СберБанк Онлайн на iOS. Опция доступна более чем в 200 городах страны. Чтобы воспользоваться выездным сервисом, нужно оставить заявку на сайте Сбера, указав удобное время и место встречи с сотрудником.

Сотрудники выездного сервиса готовы помочь обновить или скачать СберБанк Онлайн и для Android-устройств, а также ряд других приложений Сбера и его партнеров. Например, СберИнвестиции — приложение для розничных инвестиций на каждый день, "Здоровье плюс" для поддержки и контроля своего здоровья, СберПраво — сервис для получения юридических услуг и другие.

"Мы хотим, чтобы у клиента была возможность получать услуги любым удобным для него способом: в СберБанк Онлайн, в офисе или другой удобной локации. Поэтому мы активно развиваем наш выездной сервис — одно из значимых направлений нашей сети дистрибуции. Помощь в получении доступа к Сбербанк Онлайн стала одной из самых популярных нефинансовых услуг в наших отделениях. Только за прошлый год сотрудники офисов совершили 5 млн установок приложения СберБанк Онлайн. А за два месяца этого года — почти 1 млн, включая "Учет Онлайн". Поэтому мы решили распространить эту опцию и на наш выездной сервис. Теперь получить доступ к популярнейшему приложению Сбера можно не выходя из дома или своего офиса. Сотрудники не только помогут установить приложение, но и объяснят, как им пользоваться, а при необходимости помогут воспользоваться и другими продуктами Сбера", — отметила старший вице-президент, руководитель блока "Сеть продаж" Сбербанка Татьяна Галкина.

В рамках выездного сервиса сотрудники Сбера доставляют и оформляют продукты банка и его партнеров. Он доступен более чем в 200 городах страны. Менеджеры привозят моментальные и именные дебетовые и кредитные СберКарты, сим-карты СберМобайл, оформляют образовательные и потребительские кредиты, вклады, страховки, помогают перевести заработную плату и пенсию в Сбер и т. д. Корпоративным клиентам сотрудники Сбера доставляют бизнес-карты, документы для внесения изменений в юридическое дело, ключи усиленной неквалифицированной электронной подписи и другие продукты.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31