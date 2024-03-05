Получить доступ к СберБанк Онлайн поможет выездной сервис Сбера

Выездной сервис Сбера пополнился еще одной популярной услугой. Теперь сотрудники банка помогут установить приложение "Учёт Онлайн" для доступа к СберБанк Онлайн на iOS. Опция доступна более чем в 200 городах страны. Чтобы воспользоваться выездным сервисом, нужно оставить заявку на сайте Сбера, указав удобное время и место встречи с сотрудником.

Сотрудники выездного сервиса готовы помочь обновить или скачать СберБанк Онлайн и для Android-устройств, а также ряд других приложений Сбера и его партнеров. Например, СберИнвестиции — приложение для розничных инвестиций на каждый день, "Здоровье плюс" для поддержки и контроля своего здоровья, СберПраво — сервис для получения юридических услуг и другие.

"Мы хотим, чтобы у клиента была возможность получать услуги любым удобным для него способом: в СберБанк Онлайн, в офисе или другой удобной локации. Поэтому мы активно развиваем наш выездной сервис — одно из значимых направлений нашей сети дистрибуции. Помощь в получении доступа к Сбербанк Онлайн стала одной из самых популярных нефинансовых услуг в наших отделениях. Только за прошлый год сотрудники офисов совершили 5 млн установок приложения СберБанк Онлайн. А за два месяца этого года — почти 1 млн, включая "Учет Онлайн". Поэтому мы решили распространить эту опцию и на наш выездной сервис. Теперь получить доступ к популярнейшему приложению Сбера можно не выходя из дома или своего офиса. Сотрудники не только помогут установить приложение, но и объяснят, как им пользоваться, а при необходимости помогут воспользоваться и другими продуктами Сбера", — отметила старший вице-президент, руководитель блока "Сеть продаж" Сбербанка Татьяна Галкина.

В рамках выездного сервиса сотрудники Сбера доставляют и оформляют продукты банка и его партнеров. Он доступен более чем в 200 городах страны. Менеджеры привозят моментальные и именные дебетовые и кредитные СберКарты, сим-карты СберМобайл, оформляют образовательные и потребительские кредиты, вклады, страховки, помогают перевести заработную плату и пенсию в Сбер и т. д. Корпоративным клиентам сотрудники Сбера доставляют бизнес-карты, документы для внесения изменений в юридическое дело, ключи усиленной неквалифицированной электронной подписи и другие продукты.