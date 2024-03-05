Завод "Русский трансформатор" отметил свой 20-летний юбилей

Производство "Русский трансформатор" входит в состав АО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара", которое является одним из ведущих предприятий России по производству электротехнической продукции. Датой рождения "РТ" считается 3 февраля 2004 года. Тогда на месте бывшего оборонного завода стало разворачиваться новое производство, которое только за первый год своего существования выпустило 150 трансформаторов типа ТМГ.

Празднование юбилея происходило на площадке Дома культуры "Победа". Для сотрудников предприятия состоялся праздничный концерт и награждение лучших сотрудников энергетической отрасли. Вместе с руководством в лице генерального директора Электрощит Самара Дмитрия Куприянова и заместителя генерального директора по персоналу "Акрон Холдинг" Елены Федотовой коллектив завода приехали поздравить заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Сергей Тишин, глава Советского внутригородского района городского округа Самара Вадим Бородин.

Сейчас завод "Русский трансформатор" - это современное высокотехнологичное производство площадью 22000 м², которое насчитывает свыше 600 сотрудников. Продукция завода эксплуатируется предприятиями множества отраслей: нефтегазодобывающей и транспортирующей, машиностроительной и строительной, горнодобывающей, металлургической, нефтеперерабатывающей, атомной, энергетическим комплексом, подразделениями РЖД и социальной сферой. За 20 лет своей деятельности завод "Русский трансформатор" стал одним из лидеров в своей отрасли, производя высококачественные трансформаторы и другую электротехническую продукцию.

В 2023 году масляные распределительные трансформаторы ТМГ-СЭЩ получили заключение Минпромторга РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации. Загрузка производственных мощностей за 2024 год составила 123%.

В рамках национального проекта "Производительность труда", на базе производственной площадки "Русский трансформатор" был реализован проект по улучшению производительности трансформаторов масляных типа ТМГ. Итогами совместной работы с Региональным центром компетенций стали: увеличение скорости процессов производства, повышение выработки на 55%; рост производительности составил 56%, количество выпускаемой продукции в месяц увеличилось на 36,7%. За это время обучение по программам бережливого производства прошли 73 сотрудника компании.

"Электрощит Самара - это предприятие, которое можно взять за образец заботы и о будущем, и о людях, где успевают заниматься и социальными вопросами, и производственными. Также благодаря своей крупной инвестиционной программе и участию в национальных проектах Электрощит является примером успешного развития предприятий. То есть использует все инструменты, которые государство предоставляет компаниям, чтобы они могли осуществлять свой рост и улучшать благосостояние работников", - отметил заместитель министра промышленности и торговли Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса Сергей Тишин.

"20 лет - это большой срок. За эти годы предприятие превратилось в одного из лидеров электротехнического рынка России. Каждый третий трансформатор в Российской Федерации выпускается в Самаре на заводе "Русский трансформатор". Это колоссальный успех и колоссальный труд огромного количества людей, которые занимаются решением огромного количества задач: в первую очередь, технических и технологических. Сейчас наша продукция пользуется большим спросом. Уверен, что эта тенденция сохранится и на ближайшие годы", - прокомментировал генеральный директор Электрощит Самара Дмитрий Куприянов.