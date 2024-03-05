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Завод "Русский трансформатор" отметил свой 20-летний юбилей

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Производство "Русский трансформатор" входит в состав АО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара", которое является одним из ведущих предприятий России по производству электротехнической продукции. Датой рождения "РТ" считается 3 февраля 2004 года. Тогда на месте бывшего оборонного завода стало разворачиваться новое производство, которое только за первый год своего существования выпустило 150 трансформаторов типа ТМГ.

Фото: предоставлено Электрощит Самара

Празднование юбилея происходило на площадке Дома культуры "Победа". Для сотрудников предприятия состоялся праздничный концерт и награждение лучших сотрудников энергетической отрасли. Вместе с руководством в лице генерального директора Электрощит Самара Дмитрия Куприянова и заместителя генерального директора по персоналу "Акрон Холдинг" Елены Федотовой коллектив завода приехали поздравить заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Сергей Тишин, глава Советского внутригородского района городского округа Самара Вадим Бородин.

Сейчас завод "Русский трансформатор" - это современное высокотехнологичное производство площадью 22000 м², которое насчитывает свыше 600 сотрудников. Продукция завода эксплуатируется предприятиями множества отраслей: нефтегазодобывающей и транспортирующей, машиностроительной и строительной, горнодобывающей, металлургической, нефтеперерабатывающей, атомной, энергетическим комплексом, подразделениями РЖД и социальной сферой. За 20 лет своей деятельности завод "Русский трансформатор" стал одним из лидеров в своей отрасли, производя высококачественные трансформаторы и другую электротехническую продукцию.

В 2023 году масляные распределительные трансформаторы ТМГ-СЭЩ получили заключение Минпромторга РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации. Загрузка производственных мощностей за 2024 год составила 123%.

В рамках национального проекта "Производительность труда", на базе производственной площадки "Русский трансформатор" был реализован проект по улучшению производительности трансформаторов масляных типа ТМГ. Итогами совместной работы с Региональным центром компетенций стали: увеличение скорости процессов производства, повышение выработки на 55%; рост производительности составил 56%, количество выпускаемой продукции в месяц увеличилось на 36,7%. За это время обучение по программам бережливого производства прошли 73 сотрудника компании.

"Электрощит Самара - это предприятие, которое можно взять за образец заботы и о будущем, и о людях, где успевают заниматься и социальными вопросами, и производственными. Также благодаря своей крупной инвестиционной программе и участию в национальных проектах Электрощит является примером успешного развития предприятий. То есть использует все инструменты, которые государство предоставляет компаниям, чтобы они могли осуществлять свой рост и улучшать благосостояние работников", - отметил заместитель министра промышленности и торговли Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса Сергей Тишин.

"20 лет - это большой срок. За эти годы предприятие превратилось в одного из лидеров электротехнического рынка России. Каждый третий трансформатор в Российской Федерации выпускается в Самаре на заводе "Русский трансформатор". Это колоссальный успех и колоссальный труд огромного количества людей, которые занимаются решением огромного количества задач: в первую очередь, технических и технологических. Сейчас наша продукция пользуется большим спросом. Уверен, что эта тенденция сохранится и на ближайшие годы", - прокомментировал генеральный директор Электрощит Самара Дмитрий Куприянов.

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