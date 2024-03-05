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Экономика и бизнес

Служба занятости в Самарской области помогает жителям региона открыть свое дело

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области реализуется целый ряд мер поддержки предпринимателей. Вопросам трудоустройства, занятости населения особое внимание уделяет глава региона Дмитрий Азаров. Жители области, которые зарегистрированы в качестве безработных и решили попробовать себя в предпринимательстве, могут обратиться в службу занятости за помощью в открытии собственного дела. Юлия Акифьева из Сызрани в конце прошлого года благодаря поддержке службы занятости открыла кафе "Как у мамы".

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

"Я искала работу. Обратилась за помощью в центр занятости, и там мне рассказали о возможности открытия собственного дела. Мне оказали финансовую поддержку, и это сыграло большую роль. Очень давно хотела открыть кафе (у меня поварской стаж очень большой). Можно сказать, мечта всей моей жизни осуществилась!" - призналась Юлия Акифьева.

Сейчас у Юлии уже много постоянных клиентов, есть своя команда единомышленников, с которой она подумывает о расширении бизнеса.

"Безработные граждане имеют возможность получить финансовую помощь в размере 100 тыс. руб. на открытие своего дела. Она предоставляется на приобретение основных средств в рамках бизнес-плана. В течение года мы проводим проверки осуществления деятельности. Но, кроме того, предлагаем и свои новые услуги. Например, если у предпринимателя есть необходимость в подборе персонала, то мы с ним работаем как с работодателем, помогая ему решить эту проблему", - рассказала заместитель руководителя территориального центра занятости населения Сызрани и Сызранского района Юлия Шпанова.

Чтобы получить поддержку при открытии собственного дела, необходимо написать заявление в центр занятости, затем подготовить бизнес-план и пройти комиссию, которая и примет решение о предоставлении денежных средств. Помощь в составлении бизнес-плана и другие необходимые консультации для будущих предпринимателей специалисты службы занятости оказывают бесплатно.

Узнать об этом подробнее можно в контакт-центре службы занятости по телефону 8-800-302-15-44.

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