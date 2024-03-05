Жителя Самарской области заподозрили в незаконном выводе из страны 131 млн рублей

Сотрудники Самарской таможни обнаружили аферу по выводу денег за границу.

По версии следствия, тольяттинский предприниматель заключил контракт на поставку товара из Китая на $10 млн. Фирме из Гонконга перевели $4 млн, но вот товар пришел только на 2 миллиона. При этом покупатель не попытался получить остаток товара или вернуть деньги. Правоохранители считают, что далее тольяттинец попытался скрыть махинации по выводу денег. Для этого он оформил договор уступки права требования по контракту на два юрлица, созданных специально для этого. Свою же фирму он также переоформил на другого человека. Предположительно, ущерб составил 131 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. "в", "г" ч. 2 ст. 193 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязательств по репатриации денег в крупном размере на территорию РФ").