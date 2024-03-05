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Страхование Финансы

ВСК: страхование воздушных судов занимает менее 1% от стоимости авиабилета

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По оценкам экспертов, по итогам 2023 года стоимость авиаперевозок выросла на 22%. Во многом эта тенденция объясняется увеличением расходов российских авиакомпаний на обслуживание воздушных судов — покупку импортных запчастей, комплектующих и пр. При этом, по мнению Бориса Сергеева, Вице-президента, руководителя управления страхования специальных рисков Страхового Дома ВСК расходы на страхование не оказывают существенного влияния на рост тарифов.

Размер страхового тарифа зависит от совокупности факторов — возраста судна, лимитов возмещения, величины франшизы, сроков договора, истории страхования клиента, географии полетов, перечня рисков. Для наглядности можно сделать примерный расчет страхового тарифа для самого массового пассажирского самолёта — Boeing 737. При страховании таких судов в перечень рисков, как правило, включают гибель и повреждение транспорта (каско для воздушных судов), военные риски (также в рамках каско), а также гражданскую ответственность эксплуатанта воздушного судна. Размер страховой суммы при этом может достигать 120 млн долларов США. Для выполнения полётов в международном воздушном пространстве дополнительно потребуется покрытие по риску гражданской ответственности с комбинированным лимитом ответственности в размере до 500 млн долларов США.

В результате в среднем доля страхования в конечной стоимости авиабилетов для пассажиров составляет менее 1%, то есть не более 70 рублей за 1 тыс. км. При этом, страхование является одним из гарантов безопасности пассажирских авиаперевозок.

Одной из ключевых проблем отрасли является старение авиапарка российских компаний. Однако для пассажиров данная ситуация не несет каких-либо рисков, поскольку авиационная отрасль достаточно строго регулируется в части контроля безопасности перевозок и прохождения технического обслуживания судна. У самолета, а также его двигателей и других ключевых агрегатов и систем есть регламентированные сроки службы. Существуют и определенные требования к выполнению ремонта — например, организация, обслуживающая лайнер, должна быть сертифицирована производителем воздушного судна. А возможные происшествия с самолетом после некачественного обслуживания исключаются из страхового покрытия — то есть, не выгодны авиакомпаниям.

Кроме того, сами авиакомпании заинтересованы в регулярном обновлении парка воздушных судов, поскольку современные модели самолётов более экономически эффективны за счёт меньшего объёма потребляемого топлива и большей надежности техники, позволяющей её постоянную эксплуатацию.

Таким образом, несмотря на сложности в поставках, ремонт российских самолетов по закону может осуществляться только оригинальными запчастями, либо качественными неоригинальными комплектующими, имеющими лицензию для установки от авиационного регулятора. Сейчас в России PMA-рынок активно развивается — например, на базе корпорации Росатом были адаптированы воздушные и водяные фильтры для атомных станций под использование в системах рециркуляции воздуха и подачи воды Boeing и Airbus.

"Сегодня отечественная отрасль пассажирских авиаперевозок проходит существенную трансформацию. С одной стороны, мы фиксируем позитивные тренды — рост пассажиропотока отечественного авиатранспорта, развитие российского гражданского авиастроения. С другой, нельзя не замечать определённые барьеры — это и трудности с техническим обслуживанием воздушных судов, и, как результат, рост тарифов на авиаперевозки. Рынок меняется — с производства снимаются массовые модели самолетов, среди которых Boeing 737, у них появляются российские и китайские конкуренты, такие как авиалайнер МС-21-300 производства ПАО "Яковлев" и Comac C919. Задача страховщиков сейчас — максимально гибко подходить к потребностям клиента и предлагать наиболее оптимальные программы страхования как для авиакомпаний, так и для производителей авиационной техники. Тем самым мы сможем обеспечить безопасность авиаперевозок, продолжая быть надежными партнерами для игроков российской авиаотрасли", — отмечает Борис Сергеев, Вице-президент, руководитель управления страхования специальных рисков Страхового Дома ВСК.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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