ВСК: страхование воздушных судов занимает менее 1% от стоимости авиабилета

По оценкам экспертов, по итогам 2023 года стоимость авиаперевозок выросла на 22%. Во многом эта тенденция объясняется увеличением расходов российских авиакомпаний на обслуживание воздушных судов — покупку импортных запчастей, комплектующих и пр. При этом, по мнению Бориса Сергеева, Вице-президента, руководителя управления страхования специальных рисков Страхового Дома ВСК расходы на страхование не оказывают существенного влияния на рост тарифов.
Размер страхового тарифа зависит от совокупности факторов — возраста судна, лимитов возмещения, величины франшизы, сроков договора, истории страхования клиента, географии полетов, перечня рисков. Для наглядности можно сделать примерный расчет страхового тарифа для самого массового пассажирского самолёта — Boeing 737. При страховании таких судов в перечень рисков, как правило, включают гибель и повреждение транспорта (каско для воздушных судов), военные риски (также в рамках каско), а также гражданскую ответственность эксплуатанта воздушного судна. Размер страховой суммы при этом может достигать 120 млн долларов США. Для выполнения полётов в международном воздушном пространстве дополнительно потребуется покрытие по риску гражданской ответственности с комбинированным лимитом ответственности в размере до 500 млн долларов США.
В результате в среднем доля страхования в конечной стоимости авиабилетов для пассажиров составляет менее 1%, то есть не более 70 рублей за 1 тыс. км. При этом, страхование является одним из гарантов безопасности пассажирских авиаперевозок.
Одной из ключевых проблем отрасли является старение авиапарка российских компаний. Однако для пассажиров данная ситуация не несет каких-либо рисков, поскольку авиационная отрасль достаточно строго регулируется в части контроля безопасности перевозок и прохождения технического обслуживания судна. У самолета, а также его двигателей и других ключевых агрегатов и систем есть регламентированные сроки службы. Существуют и определенные требования к выполнению ремонта — например, организация, обслуживающая лайнер, должна быть сертифицирована производителем воздушного судна. А возможные происшествия с самолетом после некачественного обслуживания исключаются из страхового покрытия — то есть, не выгодны авиакомпаниям.
Кроме того, сами авиакомпании заинтересованы в регулярном обновлении парка воздушных судов, поскольку современные модели самолётов более экономически эффективны за счёт меньшего объёма потребляемого топлива и большей надежности техники, позволяющей её постоянную эксплуатацию.
Таким образом, несмотря на сложности в поставках, ремонт российских самолетов по закону может осуществляться только оригинальными запчастями, либо качественными неоригинальными комплектующими, имеющими лицензию для установки от авиационного регулятора. Сейчас в России PMA-рынок активно развивается — например, на базе корпорации Росатом были адаптированы воздушные и водяные фильтры для атомных станций под использование в системах рециркуляции воздуха и подачи воды Boeing и Airbus.
"Сегодня отечественная отрасль пассажирских авиаперевозок проходит существенную трансформацию. С одной стороны, мы фиксируем позитивные тренды — рост пассажиропотока отечественного авиатранспорта, развитие российского гражданского авиастроения. С другой, нельзя не замечать определённые барьеры — это и трудности с техническим обслуживанием воздушных судов, и, как результат, рост тарифов на авиаперевозки. Рынок меняется — с производства снимаются массовые модели самолетов, среди которых Boeing 737, у них появляются российские и китайские конкуренты, такие как авиалайнер МС-21-300 производства ПАО "Яковлев" и Comac C919. Задача страховщиков сейчас — максимально гибко подходить к потребностям клиента и предлагать наиболее оптимальные программы страхования как для авиакомпаний, так и для производителей авиационной техники. Тем самым мы сможем обеспечить безопасность авиаперевозок, продолжая быть надежными партнерами для игроков российской авиаотрасли", — отмечает Борис Сергеев, Вице-президент, руководитель управления страхования специальных рисков Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.