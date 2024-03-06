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Хоккей Спорт

"Лада" потерпела третье подряд поражение от "Авангарда"

ТОЛЬЯТТИ. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 5 марта, ХК "Лада" в третий раз подряд уступил омскому "Авангарду" в серии матчей Кубка Гагарина, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Уже на 22-й секунде матча омичи открыли счет усилиями Рида Буше, воспользовавшегося ошибкой хозяев в собственной зоне. 0:1. Правда, "автозаводцы" следом имели отличную возможность ликвидировать рано возникшее отставание, но Троя Джозефса подвела реализация. Постепенно тольяттинцы стали поджимать соперника, однако два подряд удаления в середине периода вынудили подопечных Олега Браташа отступить и какое-то время поиграть втроем против пятерых "ястребов". К счастью, волжане отбились и не позволили "Авангарду" уйти в отрыв.

Второй игровой отрезок "автозаводцы" вновь начинали в меньшинстве и на этот раз омичи забили при наличии численного преимущества — Валентин Пьянов успешно подставил клюшку под резкий наброс Дамира Шарипзянова и снаряд нырнул в сетку. 0:2. Однако в дальнейшем хоккеисты "Лады" пришли в себя, подняв активность в атаке, и на 31-й минуте сократили отставание. После мощного щелчка Владислава Семина шайбу угодила в лицевой борт и выкатилась на пятак, где расторопнее всех оказался Донат Стальнов — 1:2. Незадолго до перерыва тольяттинцы и вовсе могли сравнять счет, но из двойного малого штрафа "ястреба" Томаша Юрчо выжать ничего не сумели.

В третьем игровом отрезке удаление Андрея Алтыбармакяна привело к тому, что на 46-й минуте Рид Буше с передачи Владимира Ткачева оформил дубль — 1:3. И этот результат "Авангард" уверенно додержал до самой финальной сирены, так и не позволив "автозаводцам" создать что-то серьезное возле своих владений. Не выручила тольяттинцев и ранняя замена вратаря на шестого полевого. Итог — 1:3 в матче и 0:3 в серии.

В четверг, 7 марта, в Тольятти состоится четвертый поединок между "Ладой" и "Авангардом".

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