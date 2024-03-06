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Офисы ПСБ доступны клиентам во всех субъектах России

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ, расширяя присутствие на территории России и повышая доступность финансовых услуг, открыл девять новых офисов обслуживания клиентов — теперь региональная сеть банка представлена более чем 800 отделениями и единственная из российских банков охватывает все 89 субъектов страны. Обслуживание клиентов начали офисы в Анадыре, Горно-Алтайске, Кургане, Магадане, Назрани, Петропавловске-Камчатском, Саранске, Элисте и Южно-Сахалинске.

Среди доступных здесь клиентам — физическим лицам услуг: потребительское кредитование, открытие текущих и накопительных счетов и депозитов, оформление банковских карт, проведение оплаты услуг поставщиков, развитие ежедневного банкинга и др.

"Стратегия ПСБ ориентирована на обеспечение удобства, доступности и качества предоставления финансовых услуг, что достигается за счет сбалансированного развития территориальной представленности и внедрения передовых онлайн-технологий банковского обслуживания. Сегодня ПСБ — единственный банк в стране, офисы которого открыты в каждом субъекте России, включая новые регионы. В любом отделении — от самой западной точки на карте до восточной — клиентам доступны передовые банковские продукты и высочайшие стандарты обслуживания, наши сотрудники помогут подобрать оптимальные финансовые решения для достижения самых разных целей, а для самих регионов мы выступаем надежным партнером и содействуем их социально-экономическому развитию. Мы продолжим совершенствовать свою региональную сеть, в том числе с точки зрения ее оптимизации, повышения эффективности и усиления позиций ПСБ по всей стране", — отметил Айрат Гаскаров, заместитель председателя ПСБ.

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