ВТБ завершил первый этап интеграции "Открытие Авто"

ВТБ завершил первый этап интеграции автобизнеса банка "Открытие", перезаключив договоры со всеми ключевыми партнерами-дилерами и расширив пул автопроизводителей новыми брендами. В ближайшее время банк приступит к переводу портфеля клиентов с сохранением всех условий обслуживания.

В рамках первого этапа интеграции ВТБ подключил 35 новых партнеров-дилеров, более 200 автосалонов, а также оформил 380 мобильных и POS-агентов. Кроме того, к группе подключены 5 партнеров среди автопроизводителей — бренды Chery, Jetour, Livan, Hisun и Компас.

С начала марта в партнёрской сети автосалонов прекращен прием заявок на автокредиты "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие"), выдачи по которым завершатся до конца месяца. Весь поток новых заявок теперь идет по системам и продуктам ВТБ. Помимо партнёрской сети, заявку на автокредит ВТБ клиенты могут оформить в отделениях и на сайте банка.

В ближайшее время банки приступят к следующему этапу интеграции — цессии, который продлится до конца года. Сообщения о переводе в ВТБ получат все заемщики, имеющие автокредиты в банке "Открытие". Портфель клиентов, который включает 133 тысячи договоров, будет переведён бесшовно. При этом заемщики продолжат обслуживаться на прежних условиях: срок, процентная ставка, размер и дата ежемесячного платежа, сумма кредита останутся для них неизменными. Изменятся только платежные реквизиты.

После завершения этапа цессии ВТБ станет правопреемником всех обязательств "Открытие Авто".

"У нас уже есть эффективный опыт интеграции автобизнеса в рамках объединения: команда РГС в 2022 году органично влилась в группу банка "Открытие". Лучшие практики теперь передаются команде ВТБ. Важно, что все ключевые партнеры продолжат сотрудничество с группой, а клиенты получат привлекательные условия обслуживания", — отметила руководитель "Открытие Авто" Марина Дембицкая.

"ВТБ стал лидером на рынке автокредитования и сегодня выдает примерно каждый четвертый кредит, наша доля по объему выдач достигла 22%. Объединение опыта двух крупных финансовых игроков позволит еще больше усилить позиции группы ВТБ и предложить клиентам широкий выбор программ для покупки автомобиля", — прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнёрских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

Во второй половине апреля начнется основной этап интеграции. Помимо клиентов с автокредитами, предложения о переводе в ВТБ должны получить все владельцы дебетовых карт, вкладчики и ипотечные заемщики. При этом все условия по действующим договорам по кредитным продуктам, включая процентную ставку, для клиентов "Открытия" не изменятся. Клиентам будет предложено открыть новый депозит или накопительный счет из линейки ВТБ на более выгодных условиях. Фактическое объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.