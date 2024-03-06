16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Красноярском районе в рамках дорожного нацпроекта начат ремонт моста через реку Кондурчу В Самарской области завершается контрактация объектов национального проекта "Безопасные качественные дороги" В Самарской области завершилась надвижка моста через Волгу В Самарской области по нацпроекту отремонтируют дороги, ведущие к спортивным учреждениям В Самарской области планируют потратить 3 млрд рублей на ремонт нескольких муниципальных дорог

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самарская область вошла в топ-5 по популярности онлайн-кинотеатров

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Популярность онлайн-кинотеатров в России растет: по итогам 2023 года общий интернет-трафик видеосервисов вырос почти на четверть в сравнении с 2022 годом. Наплыв пользователей пришелся на конец года, когда онлайн-платформы выпустили наибольшее число премьер. Больше всего пользователей онлайн-кинотеатров проживают в Москве и Санкт-Петербурге. В первую пятерку регионов также входят Самарская область, Краснодарский край и Башкирия, свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и START.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

В 2023 году самарцы потратили на российские онлайн-кинотеатры на 27% больше гигабайт, чем годом ранее. Наибольшая активность пользователей зафиксирована в ноябре и декабре, когда выходил сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+).

Основное ядро аудитории видеосервисов составляют абоненты 25-35 лет, на которых приходится 51% посетителей. Второе и третье место между собой делят пользователи 17-25 лет и 35-45 лет — 23% и 24% соответственно. Мужчины составляют около 56% от всей аудитории стримингов, они потребляют 52% всего интернет-трафика онлайн-кинотеатров.

Женщины чаще выбирали контент на Wink и "Иви", где доля женской аудитории составила 57% и 55% от всех потраченных гигабайт. Мужская часть населения доминирует среди подписчиков Premier (61%).

В Самарской области кино и сериалы онлайн охотнее смотрят мужчины 25-35 лет. Максимальные цифры по трафику в течение года показали "Иви", START и Premier, а самые долгие кинопросмотры пришлись на ноябрь и декабрь.

По данным START, из сериалов большинство россиян предпочитают смотреть драмы, а среди фильмов наибольшую аудиторию собирают комедии. При этом кратный рост также показали семейные сериалы — их аудитория увеличилась в 5 раз.

Выросло и общее время, которое россияне тратят на просмотр кино. В 2023 году оно увеличилось на 21% и составляет теперь 18 часов и 41 минуту ежемесячно. Чаще всего пользователи смотрят контент онлайн-кинотеатров по Smart TV и через мобильные приложения, просмотр через браузер — лишь на третьем месте по востребованности.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31