Самарская область вошла в топ-5 по популярности онлайн-кинотеатров

Популярность онлайн-кинотеатров в России растет: по итогам 2023 года общий интернет-трафик видеосервисов вырос почти на четверть в сравнении с 2022 годом. Наплыв пользователей пришелся на конец года, когда онлайн-платформы выпустили наибольшее число премьер. Больше всего пользователей онлайн-кинотеатров проживают в Москве и Санкт-Петербурге. В первую пятерку регионов также входят Самарская область, Краснодарский край и Башкирия, свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и START.
В 2023 году самарцы потратили на российские онлайн-кинотеатры на 27% больше гигабайт, чем годом ранее. Наибольшая активность пользователей зафиксирована в ноябре и декабре, когда выходил сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+).
Основное ядро аудитории видеосервисов составляют абоненты 25-35 лет, на которых приходится 51% посетителей. Второе и третье место между собой делят пользователи 17-25 лет и 35-45 лет — 23% и 24% соответственно. Мужчины составляют около 56% от всей аудитории стримингов, они потребляют 52% всего интернет-трафика онлайн-кинотеатров.
Женщины чаще выбирали контент на Wink и "Иви", где доля женской аудитории составила 57% и 55% от всех потраченных гигабайт. Мужская часть населения доминирует среди подписчиков Premier (61%).
В Самарской области кино и сериалы онлайн охотнее смотрят мужчины 25-35 лет. Максимальные цифры по трафику в течение года показали "Иви", START и Premier, а самые долгие кинопросмотры пришлись на ноябрь и декабрь.
По данным START, из сериалов большинство россиян предпочитают смотреть драмы, а среди фильмов наибольшую аудиторию собирают комедии. При этом кратный рост также показали семейные сериалы — их аудитория увеличилась в 5 раз.
Выросло и общее время, которое россияне тратят на просмотр кино. В 2023 году оно увеличилось на 21% и составляет теперь 18 часов и 41 минуту ежемесячно. Чаще всего пользователи смотрят контент онлайн-кинотеатров по Smart TV и через мобильные приложения, просмотр через браузер — лишь на третьем месте по востребованности.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
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давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
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