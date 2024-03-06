В Ставропольском и Сызранском районах временно отключат свет 7 и 11 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

07.03.2024 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выселки (ул. Советская, ул. Заречная, ул. Победы, ул. Дорожная, ул. Луговая, клуб, здание администрации, храм);

07.03.2024 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Русская Борковка (ул. Куйбышева, ул. Садовая, ул. Кооперативная, ул. Северная, пер. Северный);

11.03.2024 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Кошелевка, с. Ивашевка (полностью);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" - "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.