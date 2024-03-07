"Люблю свою работу за то, что могу проявить себя": женщины выбирают профессию оператора контакт-центра

По данным "Ростелеком Контакт-центра" (DO: Digital Operator), 70% операторов горячих линий и технической поддержки — женщины, средний возраст которых составляет 33–34 года, 40% из них воспитывают детей. Более 90% новых сотрудниц выбирают дистанционный формат работы. При выборе профессии оператора контакт-центра важными факторами становятся возможность карьерного роста в федеральной компании, удобный график работы, в том числе удаленный, а также комфортная среда, которая позволяет сотрудникам учиться и профессионально развиваться. Полноценная удаленная работа возможна благодаря созданным в компании современным цифровым платформам.
"В своей работе я в первую очередь руководствуюсь принципом: "Успех — это результат ежедневного выполнения простых правильных действий". Я стараюсь всегда работать на совесть, выполнять свою работу полноценно и грамотно, помогать всем и добиваться взаимопонимания. Да, иногда бывает сложно, но если приложить максимум усилий, то результат удовлетворит и меня, и моих коллег. Люблю свою работу за то, что могу проявить себя, и знаю, что всегда буду услышана. Своих коллег я по-настоящему ценю и считаю их своей второй семьей, и мне отвечают взаимностью", — рассказала ведущий эксперт Олеся Пустынина, Саранск.
Каждый оператор проходит обязательное обучение, чтобы освоить все необходимые инструменты для быстрой и качественной помощи клиентам.
"Наши сотрудницы — самая настоящая опора компании. На их плечах лежит огромная ответственность: от них зависит решение вопросов, связанных с финансовыми операциями, государственными услугами, здоровьем и прочими жизненными ситуациями клиентов. Со своей стороны, мы делаем все возможное для обеспечения стабильности сотрудников и удобства их рабочих мест: внедряем такие передовые цифровые решения, как, речевая аналитика, система управления знаниями, суфлер для легкого обучения", — отметил генеральный директор "Ростелеком Контакт-центра" Сергей Шишмарев.
Для того чтобы устроиться в один из ведущих контакт-центров страны, достаточно оставить заявку на сайте, причем удаленный режим работы позволяет жителям любого города получить работу в одном из 19 офисов контакт-центра. География размещения виртуальных рабочих мест уже расширилась до 573 населенных пунктов.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)