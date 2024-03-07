Самарский детский музыкальный театр "Задумка" выиграл в конкурсе "Родники.Дети"

Детский музыкальный театр "Задумка", в составе которого пятиклассники самарской школы № 41 "Гармония", занял первое место в национальном конкурсе "Родники. Дети", сообщает мэрия Самары. Коллектив победил в номинации "Исполнители до 12 лет".
Ребята выступили в финале под песню "Тебе решать". Они исполнили композицию вместе с хором мальчиков и юношей "Созвездие".
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Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!