Самарский детский музыкальный театр "Задумка" выиграл в конкурсе "Родники.Дети"

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Детский музыкальный театр "Задумка", в составе которого пятиклассники самарской школы № 41 "Гармония", занял первое место в национальном конкурсе "Родники. Дети", сообщает мэрия Самары. Коллектив победил в номинации "Исполнители до 12 лет".

Фото: Самарский детский музыкальный театр "Задумка"