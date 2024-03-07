Россельхозбанк повысил ставки по вкладам

С 1 марта 2024 года РСХБ повысил ставки по сберегательным продуктам "Доходный", "Доходный Пенсионный" и "Свой вклад" в рублях для действующих клиентов. Максимальная ставка достигла 15,5% при выборе выплаты процентов в конце срока.
Процентная ставка выросла для вкладов срочностью 6 месяцев, без опций пополнения и совершения расходных операций. Минимальная сумма при открытии вкладов "Доходный" 3 000 рублей, "Доходный Пенсионный" 500 рублей и "Свой вклад" 5 000 рублей. Максимальная сумма не ограничена. Выплата процентов осуществляется как ежемесячно, так и по окончании срока размещения. Сберегательные продукты можно открыть на свое имя, а также в пользу третьего лица. Процентная ставка рассчитывается в зависимости от канала открытия и условий, выбранных клиентом банка: срока размещения, возможности пополнения или частичного снятия средств или срока выплаты процентов.
"Доходный" — это один из самых популярных продуктов РСХБ. Он неоднократно входил в рейтинги самых прибыльных, а недавно возглавил топ самых выгодных долгосрочных вкладов по версии платформы Выбери.ру.
Быстро и удобно открыть упомянутые вклады можно в офисе РСХБ, а также в дистанционных каналах обслуживания Интернет-банка и Мобильном приложении.
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