Более 1,2 млрд рублей поддержки в 2023 году получили предприниматели Самарской области в Сбере при поддержке Гарантийного фонда

Объем такой финансовой поддержки бизнеса в регионе вырос в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом.

За 2023 год Сбер при поддержке Гарантийного фонда выдал предпринимателям Самарской области в 1,5 раза больше кредитных средств по сравнению с 2022 годом. Таким образом, объем такой финансовой поддержки регионального бизнеса в прошлом году превысил 1,2 млрд рублей.

"На протяжении нескольких лет Сбербанк активно сотрудничает с Гарантийным фондом Самарской области. Вместе мы работаем над обеспечением доступности финансовых ресурсов для представителей малого и среднего бизнеса, чтобы предприниматели могли успешно реализовывать свои бизнес-идеи. Такое плодотворное взаимодействие не только способствует развитию предпринимательского потенциала в регионе, но и, как следствие, вносит вклад в экономическое развитие Самарской области", - прокомментировал управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

"Для фонда Сбер служит одним из основных банков-партнеров по предоставлению поручительств. За все время сотрудничества предоставлено более 400 поручительств на сумму 1,8 млрд рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь дополнительное финансирование в размере 4,7 млрд рублей. Отмечу, что с 2020 года мы работаем со Сбером по упрощенной системе рассмотрения заявок на поручительство без повторного андеррайтинга, что позволяет нам еще оперативнее оказывать поддержку бизнесу. С каждым годом количество совместных со Сбером сделок растет. Мы поддерживаем практически все сферы деятельности, развивающиеся на территории Самарской области", - рассказала генеральный директор Гарантийного фонда Самарской области Юлия Красина.

Так, региональная компания ООО "ТД ГостПродукт", которая занимается переработкой мяса птицы и его поставкой в рестораны Самары, получила в Сбере кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области. Финансовая поддержка была направлена на пополнение оборотных средств, что в итоге привело к увеличению объемов реализуемой продукции и дальнейшему развитию бизнеса.

"Мы впервые воспользовались поддержкой Гарантийного фонда Самарской области при оформлении кредита в Сбербанке. Данная поддержка позволила нам расширить ассортимент поставляемой продукции и увеличить объемы производства. Мы - компания, нацеленная на реализацию качественного сырья по разумной стоимости, и различные меры поддержки бизнеса позволяют нам динамично развиваться в данном направлении", - отметил директор ООО "ТД ГостПродукт" Антон Воячек.