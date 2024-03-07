В Тольятти прошел круглый стол по независимому общественному наблюдению за выборами

В Тольятти состоялся круглый стол, организованный Общественным штабом Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами президента РФ в 2024 году. В режиме ВКС в диалоге приняли участие эксперты в сфере избирательного права и общественные деятели из разных регионов России.

Речь шла о выборах президента РФ, которые состоятся 15–17 марта и о том, что они должны пройти честно и свободно. На видеосвязи был и председатель Ассоциации независимого общественного наблюдения (НОМ) Александр Брод. Участники круглого стола подчеркнули, что предстоящие выборы — это ключевое событие в общественно политической жизни страны, так как от результатов голосования зависят перспективы развития страны и судьба каждого ее жителя. За соблюдением законности и прозрачности всех процедур голосования будут следить общественные наблюдатели, которые не являются членами политических партий. Главная их задача — обеспечить независимый контроль за соблюдением избирательных прав граждан, ходом голосования и подсчетом голосов. Они станут гарантами легитимности и "глазами" народа.

Модератор мероприятия, председатель Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению. Член Общественной палаты Российской Федерации Павел Покровский, рассказал, что в дни голосования общественные наблюдатели будут мониторить ход голосования на избирательных участках и вне их, а также контролировать видеонаблюдение, информацию в соцсетях.

"Сегодня собрались эксперты и общественные деятели, которые формируют новый взгляд на развитие гражданского общества, — сказал Павел Покровский. — Наши федеральные коллеги делятся опытом и отмечу, что на территории Самарской области опыт работы наблюдательного сообщества положительный. Наши наблюдатели реализуют функцию общественного контроля должны провести дни выборов с максимальной эффективностью и открытостью, чтобы результат был максимально легитимным.

Федеральный эксперт Александр Брод также подчеркнул эффективные практики общественного наблюдения в Самарской области: "Самарская область — одна из немногих регионов, где представитель Общественной палаты присутствует на мероприятиях региональной избирательной комиссии. Этот опыт дает хорошие результаты и хотелось, чтобы и другие регионы последовали вашему примеру".

Член регионального штаба Людмила Сенилова отметила, что этот круглый стол — знаменательное событие.

"Впервые наш областной штаб выбрал местом встречи Тольятти, — сообщила она. — Сегодня в обсуждении участвуют представители областного штаба, Ассоциации независимого общественного мониторинга Российской Федерации, Общественной палаты Самарской области, эксперты из Москвы. В этом зале и на видеосвязи собрались люди, которые определяют развитие избирательного процесса в России. Ассоциация во главе с ее председателем Александром Бродом занимается мониторингом, в том числе на подготовительном этапе выборов, когда собирают подписи и проводят агитацию. Институт общественного наблюдения пока очень молодой. В этом году ему исполняется семь лет. Но он уже стал основой для формирования справедливой позиции и декларирования избирательного процесса, как демократически открытого. Ведь общественные наблюдатели — это люди, которые заинтересованы не в определенном результате выборов, а в том, чтобы все процедуры проходили чисто и честно".

Лев Долонько, член Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами президента РФ, главный консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области обратил внимание участников круглого стола на то, что доклад НОМа основан на опыте работы более 200 тыс. наблюдателей. "Фундамент, на котором доклад базируется, это работа более чем 200 тыс. общественных наблюдателей. Предлагаю задуматься над этим числом. Над тем, какая это сила. Для сравнения, число общественных наблюдателей превышает численность населения таких столиц регионов как, например, Псков, Абакан, Южно-Сахалинск или Петропавловск-Камчатский", — отметил он.

Все общественные наблюдатели проходят специальное обучение. Региональный штаб и Общественная палата Самарской области провели более 60 образовательных семинаров и обучили более 5 тыс. человек, чтобы обеспечить компетенциями наблюдательный корпус. Причем, порядка 75-80% из них впервые будут участвовать в наблюдении, что повышает степень доверия к избирательному процессу. Если раньше они могли присутствовать только на избирательных участках, то теперь, благодаря новому законодательству, они имеют право находиться и на территориальных избирательных комиссиях. То есть процесс под контролем от его начала и до конца.

Покровский сообщил, что в регионе 1751 избирательных участка, на которых будут работать более 5140 независимых наблюдателя: "В каждом пункте в дни выборов будут закреплены по три человека, которые будут сменять друг друга. Это неравнодушные люди, которые хотят, чтобы у россиян в нашей стране было счастливое будущее. Они понимают свою полезность и задачу провести выборы президента Российской Федерации на компетентном и честном уровне".

Он подчеркнул, что все структуры общественного наблюдения руководствуются "Золотым стандартом" — едиными подходами к организации электорального контроля, основанными на российском законодательстве. В фокусе внимания регионального штаба весь период подготовки и проведения выборной кампании, деятельность избирательных комиссий, политических партий, кандидатов и других участников избирательного процесса. В дни голосования обрабатывают десятки тысяч сообщений от общественных наблюдателей, находящихся на территориях, а также ведут мониторинг медиа. Многоуровневая система проверки позволяет вскрывать попытки распространения недостоверной информации, выявлять и пресекать нарушения со стороны дискредитаторов выборов и недобросовестных участников избирательного процесса.

В феврале в регионе начала работать общественная "горячая линия". Связаться можно по телефонам: 8-846- 33-77-555 и 8-846- 33-77-600, а также по электрпонной почте gor.linia2024@yandex.ru и скайпу gor.linia2024 до 16 марта с 10:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14.00) и 17 марта с 8:00 до 20:00.

Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер подчеркнул, что предстоящие выборы президента страны — важнейшее политическое событие: "Я хочу обратиться к людям, чтобы они воспользовались своим конституционным правом и пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать за того кандидата, который вызывает наибольшее доверие. Человек, который примет участие в этом важнейшем политическом событии, имеет право спросить с того, кто избран. У того же, кто не придет на выборы, нет оснований спрашивать с власти".



