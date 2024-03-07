Хоккейная "Лада" обыграла на домашнем льду "Авангард"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 7 марта, в Тольятти в рамках четвертого матча серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги хоккейная "Лада" одержала победу над омским "Авангардом".