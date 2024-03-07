Хоккейная "Лада" обыграла на домашнем льду "Авангард"

В четверг, 7 марта, в Тольятти в рамках четвертого матча серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги хоккейная "Лада" одержала победу над омским "Авангардом".
По итогам матча счет составил 4:1. Шайбы забили Никита Попугаев, котт Космачук, Егор Бабенко. Со стороны соперника на 6-й минуте второго периода шайбу забросил Рид Буше.
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