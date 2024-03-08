В Красноглинском районе в ДТП пострадал трехлетний мальчик

В четверг, 7 марта, в Красноглинском районе в ДТП пострадал маленький ребенок, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В 10:30 напротив дома №12 по ул. Жигули водитель автомобиля Lada Granta не выдержал безопасную дистанцию до едущего впереди автомобиля и столкнулся с ним.

В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры автомобиля, в который пришелся удар. Мальчику 2021 года рождения назначено амбулаторное лечение, а 26-летней женщине назначено стационарное лечение.