В Красноглинском районе в ДТП пострадал трехлетний мальчик

В четверг, 7 марта, в Красноглинском районе в ДТП пострадал маленький ребенок, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В 10:30 напротив дома №12 по ул. Жигули водитель автомобиля Lada Granta не выдержал безопасную дистанцию до едущего впереди автомобиля и столкнулся с ним.
В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры автомобиля, в который пришелся удар. Мальчику 2021 года рождения назначено амбулаторное лечение, а 26-летней женщине назначено стационарное лечение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!