В Новокуйбышевске столкнулись Daewoo и Skoda, пострадали три человека

В четверг, 7 марта, в Новокуйбышевске произошло ДТП, в котором пострадали три человека, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По информации полицейских, в 21:10 на регулируемом перекрестке ул. Дзержинского и ул. Уваровского водитель автомобиля Daewoo Matiz при повороте налево не уступила дорогу ехавшей навстречу Skoda Octavia и столкнулась с ней. После удара Skoda наехала на снежный бруствер справа и перевернулась.
В результате происшедшего с места ДТП госпитализированы водитель Daewoo Matiz и ее пассажир — женщина 1963 г.р. Также в лечебное учреждение доставлен пассажир автомашины Skoda Octavia 1991 г.р.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!