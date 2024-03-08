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ДТП Происшествия

В Новокуйбышевске столкнулись Daewoo и Skoda, пострадали три человека

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 8 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 7 марта, в Новокуйбышевске произошло ДТП, в котором пострадали три человека, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По информации полицейских, в 21:10 на регулируемом перекрестке ул. Дзержинского и ул. Уваровского водитель автомобиля Daewoo Matiz при повороте налево не уступила дорогу ехавшей навстречу Skoda Octavia и столкнулась с ней. После удара Skoda наехала на снежный бруствер справа и перевернулась.

В результате происшедшего с места ДТП госпитализированы водитель Daewoo Matiz и ее пассажир — женщина 1963 г.р. Также в лечебное учреждение доставлен пассажир автомашины Skoda Octavia 1991 г.р.

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