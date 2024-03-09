В Красноярском районе грузовик врезался в легковушку, которая откатилась на пешехода

В пятницу, 8 марта, в 12:10 в Красноярском районе произошло ДТП с участием MAN TGA и Nissan X-Trail, сообщает ГУ МВД по Самарской области. В результате происшествия пострадал пешеход.
58-летний водитель грузовика с полуприцепом-цистерной ехал по дороге М5 "Урал" — "Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск", не справился с управлением и столкнулся со стоящей на обочине легковушкой.
Впоследствии Nissan X-Trail самопроизвольно откатился и наехал на 68-летнего пешехода. Ему рекомендовано амбулаторное лечение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!