В Красноярском районе грузовик врезался в легковушку, которая откатилась на пешехода

В пятницу, 8 марта, в 12:10 в Красноярском районе произошло ДТП с участием MAN TGA и Nissan X-Trail, сообщает ГУ МВД по Самарской области. В результате происшествия пострадал пешеход.

58-летний водитель грузовика с полуприцепом-цистерной ехал по дороге М5 "Урал" — "Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск", не справился с управлением и столкнулся со стоящей на обочине легковушкой.

Впоследствии Nissan X-Trail самопроизвольно откатился и наехал на 68-летнего пешехода. Ему рекомендовано амбулаторное лечение.