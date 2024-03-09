В Самарской области стало больше волков

ГБУ Самарской области "Волжское государственное опытное охотничье хозяйство" сообщает о возросшей численности волков в регионе.

"В связи с значительно возросшей численностью волков в закрепленных охотугодьях ГБУ СО "Волжское ГООХ" работниками учреждения в зимний сезон охоты 2023–2024 года было добыто 15 особей волка", - говорится в сообщении учреждения.

Напомним, в 2018 г. сотрудники национального парка "Самарская Лука" зафиксировали на территории заповедника постоянное проживание волков. Однако уже в зимний сезон 2022/2023 следы этих животных не были отмечены.