В Самаре водитель Ford сбил пешехода и врезался в в легковушку

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В субботу, 9 марта, 26-летний водитель Ford Focus сбил на ул. Красноармейской пешехода и врезался в легковушку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области