В Самаре водитель Ford сбил пешехода и врезался в в легковушку

В субботу, 9 марта, 26-летний водитель Ford Focus сбил на ул. Красноармейской пешехода и врезался в легковушку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
ДТП произошло в 20:35 возле дома №21. Водитель иномарки наехал на 33-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Затем Ford протаранил Lada Granta.
С места происшествия госпитализирована 37-летняя женщина-пассажир отечественного автомобиля. Пешехода отправили домой.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!