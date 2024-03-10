У общественного наблюдения за выборами в Самарской области – женское лицо

Среди общественных наблюдателей за выборами президента России в 2024 г., которые состоятся уже совсем скоро 15, 16, 17 марта, – 80% - это женщины. Среди них студенты, пенсионеры, предприниматели, соцработники, учителя, юристы, журналисты и люди других профессий.

Наблюдатели — это представители общественности. Причем общественному наблюдению, по данным многочисленных исследований, доверяют и в разных социальных группах и люди разных возрастов.

Главная задача наблюдателей на предстоящих выборах — обеспечить независимый контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации, ходом голосования и подсчета голосов.

В Самарской области для обеспечения законности и прозрачности электорального процесса на каждом избирательном участке в дни голосования будет вестись общественное наблюдение. Региональным штабом по независимому общественному наблюдению за выборами и Общественной палатой Самарской области обучено более 5 тысяч общественных наблюдателей.

"В дни голосования общественные наблюдатели будут вести мониторинг хода голосования на избирательных участках, видеонаблюдение в центрах общественного наблюдения. У наблюдателей есть возможность не только зафиксировать спорную ситуацию, но и оперативно определить ее правовой статус, что доступно изложено в тематическом Докладе Ассоциации "Независимый Общественный мониторинг". Для этого разработан "Золотой стандарт" общественного наблюдения, в который вошли опыт и наработки, полученные на выборах последних лет", — подчеркнул председатель регионального Общественного штаба Самарской области независимого общественного наблюдения за выборами президента, член Общественной палаты Российской Федерации Павел Покровский.

Член регионального штаба, член Общественной палаты Самарской области Людмила Сенилова считает, что общественные наблюдатели — это люди, которые заинтересованы не в определенном результате выборов, а в том, чтобы все процедуры проходили чисто и честно. Они являются гарантами легитимности и "глазами" народа. "Все общественные наблюдатели проходят специальное обучение. Региональный штаб и Общественная палата Самарской области провели более 60 образовательных семинаров и обучили более пяти тысяч человек, чтобы обеспечить компетенциями наблюдательный корпус. Причем, порядка 40% из них впервые будут участвовать в наблюдении, что повышает степень доверия к избирательному процессу. И если раньше наблюдатели могли присутствовать только на избирательных участках, то теперь, благодаря новому законодательству, имеют право находиться и на территориальных избирательных комиссиях. То есть выборный процесс под контролем от его начала и до конца", — отметила юрист Сенилова.

"Человек всегда стремится к истине, и то, что в Самарской области будет много наблюдателей, которые не связаны с политическими партиями, не связаны с кандидатами на выборах, — это очень хорошо. Понятно, что если наблюдатель представляет интересы кандидата или политического объединения, то связан с его позицией. Путь к истине гораздо ближе, когда ты представляешь интересы не кандидата и не политической партии, а свое сообщество (друзей, коллег, соседей) и самого себя", — уверен член регионального Общественного штаба Самарской области независимого общественного наблюдения за выборами президента, доцент кафедры государственного и административного права Самарского национального университета Владислав Волков.