"Ингосстрах" рассказал о психологической поддержке клиентов в Виртуальной клинике

Направление психологической поддержки в Виртуальной клинике "Ингосстраха" работает с середины ноября прошлого года. За этот период многие клиенты оценили возможности сервиса и стали его активными пользователями. Так, примерно 15% клиентов обращаются для проведения повторных сессий для решения проблемы, которая послужила причиной обращения. Более 20% консультаций, проведенных в январе, также были повторными. В ответ на явный рост интереса застрахованных к сервису время работы психологической поддержки было увеличено, что позволило обрабатывать больше запросов.
Самыми частыми причинами обращения к психологам являются тревога и беспокойство, затрагивающие работу, семью, межличностные отношения и др. Также клиенты обращаются с проблемами самооценки, эмоционального выгорания, депрессивного состояния и апатии. Клиент также может прийти по рекомендации от невролога, психиатра, гастроэнтеролога.
Чаще всего застрахованные не могут назвать саму причину своего состояния, а обращаются с жалобой на фоновые гнетущие ощущения, панические атаки, нарушение сна, снижение работоспособности и т. д. В этом случае психологи вместе с клиентами во время консультации анализируют их текущие жизненные обстоятельства, находят причинно-следственные связи и формулируют рекомендации для разрешения проблемы, работают с психическими процессами и занимаются поиском ресурсов для решения проблем.
Сессия с психологом длится в среднем 45 минут, за это время специалисты стараются максимально подробно изучить проблему клиента, дать обратную связь, подсветить неочевидные моменты, при необходимости специалисты дают домашнее задание для самостоятельной работы. В зависимости от запроса клиенту могут быть предложены тесты на выявление депрессии, на анализ жизненных обстоятельств, на типы привязанности и т. д. Психолог также может рекомендовать определенную литературу.
Количественные показатели важны для анализа эффективности сервиса, однако самая значимая обратная связь для психологов — слова благодарности в конце консультации и рассказ на повторных консультациях о достижениях, к которым привели рекомендации специалиста. Количество новых клиентов, обратившихся за психологической поддержкой, растет, в том числе благодаря обратной связи их коллег, которые уже обращались к специалистам сервиса за помощью. Важно отметить, что воспользоваться услугами сервиса можно не только в экстренной ситуации, но и в других беспокоящих клиента случаях.
"Несмотря на то что психологическая поддержка в Виртуальной клинике полноценно заработала в ноябре прошлого года, мы уже видим положительный результат. Клиенты активно пользуются сервисом и продолжают обращаться за консультациями — для нас это знак, что психологическая поддержка от специалистов сервиса действительно нужна нашим застрахованным. Мы продолжаем тщательно подбирать специалистов, и я уверен, что наша служба психологической помощи поможет многим людям", — отметил Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС — исполнительный директор "Ингосстраха".
"Нам важно, чтобы клиенты могли получить качественную психологическую помощь в максимально короткие сроки, именно поэтому мы запустили возможность дистанционных консультаций в Виртуальной клинике. Мы понимаем, насколько ментальное здоровье сотрудников важно для компаний, поэтому предоставляем качественный сервис для восстановления и сохранения ментального здоровья. Застрахованные могут получить профессиональную помощь и поддержку от специалистов, обсудить то, что их тревожит, а психологи предоставят необходимую помощь. Специалисты Виртуальной клиники всегда готовы проконсультировать клиентов во время их жизненных трудностей", — прокомментировала Анастасия Скурихина, исполняющая обязанности директора департамента медицинского страхования "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.