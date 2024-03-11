Продажи коммтранса в РФ выросли в три 3 раза, лидерство среди эксплуатируемого транспорта остается пока за российскими марками

Китайские бренды коммерческого автотранспорта вытесняют с рынка остальные марки, включая российские. По итогам 2023 года на их долю пришлось порядка 70% продаж. При этом в общей массе эксплуатируемого коммерческого транспорта лидерство по-прежнему за российскими и белорусскими брендами. В целом, за последний год продажи в данном сегменте демонстрировали позитивную динамику. Таковы результаты совместного исследования Страхового Дома ВСК и ГК АвтоСпецЦентр.

По оценкам ГК АвтоСпецЦентр, за последний год продажи коммерческого транспорта выросли в 3 раза по сравнению с 2022 годом. Динамичными темпами увеличивается спрос на китайские марки — в 2 раза по сравнению с 2022 годом. На них приходится порядка 70% продаж нового коммерческого транспорта. Еще 25% — на российские бренды, 5% — прочие.

При этом в общей массе эксплуатируемого коммерческого транспорта лидерство за российскими марками. К такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК исходя из структуры аварийности в рамках ОСАГО. Так, около 76% рынка занимают российские бренды (ГАЗ, КамАЗ), на втором месте с 4,7% белорусские авто (преимущественно MAZ), на третьем — немецкие (MAN) — 4,2%, на четвертом шведские (Scania) — 4%, а китайские коммерческие автомобили замыкают топ-5 (Shacman, HOWO, SITRAK и другие) — 3%.

По итогам 2023 года, по данным АвтоСпецЦентра наиболее востребованным для покупки коммерческим транспортом стали грузовые автомобили, а также прицепы и полуприцепы. На долю легкого коммерческого транспорта пришлось 20%, пассажирского транспорта и спецтехники — по 10%.

Чаще всего в прошлом году за ремонтом в связи с различными происшествиями, включая ДТП, обращались владельцы грузового (92%) и пассажирского транспорта (5%). При этом самыми дорогими в обслуживании являются экскаваторы (средняя стоимость ремонта — 105 тыс. рублей), грузовые авто (100 тыс. рублей), погрузчики (92 тыс. рублей) и тракторы (80 тыс. рублей).

Среди грузовых авто самыми недорогими в обслуживании являются российские и немецкие бренды (101-102 тыс. рублей средняя стоимость ремонта), а самыми дорогими — китайские (106 тыс. рублей).

За последний год ДТП с участием коммерческого (преимущественно грузового) транспорта фиксировались преимущественно в Москве и Московской области (28%), Краснодарском крае и Санкт-Петербурге (4%), республике Татарстан (3%). Пик обращений за ремонтом коммерческого транспорта в прошлом году пришелся на январь, февраль и март (по 10% обращений по данным ВСК).