Продажи коммтранса в РФ выросли в три 3 раза, лидерство среди эксплуатируемого транспорта остается пока за российскими марками

Китайские бренды коммерческого автотранспорта вытесняют с рынка остальные марки, включая российские. По итогам 2023 года на их долю пришлось порядка 70% продаж. При этом в общей массе эксплуатируемого коммерческого транспорта лидерство по-прежнему за российскими и белорусскими брендами. В целом, за последний год продажи в данном сегменте демонстрировали позитивную динамику. Таковы результаты совместного исследования Страхового Дома ВСК и ГК АвтоСпецЦентр.
По оценкам ГК АвтоСпецЦентр, за последний год продажи коммерческого транспорта выросли в 3 раза по сравнению с 2022 годом. Динамичными темпами увеличивается спрос на китайские марки — в 2 раза по сравнению с 2022 годом. На них приходится порядка 70% продаж нового коммерческого транспорта. Еще 25% — на российские бренды, 5% — прочие.
При этом в общей массе эксплуатируемого коммерческого транспорта лидерство за российскими марками. К такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК исходя из структуры аварийности в рамках ОСАГО. Так, около 76% рынка занимают российские бренды (ГАЗ, КамАЗ), на втором месте с 4,7% белорусские авто (преимущественно MAZ), на третьем — немецкие (MAN) — 4,2%, на четвертом шведские (Scania) — 4%, а китайские коммерческие автомобили замыкают топ-5 (Shacman, HOWO, SITRAK и другие) — 3%.
По итогам 2023 года, по данным АвтоСпецЦентра наиболее востребованным для покупки коммерческим транспортом стали грузовые автомобили, а также прицепы и полуприцепы. На долю легкого коммерческого транспорта пришлось 20%, пассажирского транспорта и спецтехники — по 10%.
Чаще всего в прошлом году за ремонтом в связи с различными происшествиями, включая ДТП, обращались владельцы грузового (92%) и пассажирского транспорта (5%). При этом самыми дорогими в обслуживании являются экскаваторы (средняя стоимость ремонта — 105 тыс. рублей), грузовые авто (100 тыс. рублей), погрузчики (92 тыс. рублей) и тракторы (80 тыс. рублей).
Среди грузовых авто самыми недорогими в обслуживании являются российские и немецкие бренды (101-102 тыс. рублей средняя стоимость ремонта), а самыми дорогими — китайские (106 тыс. рублей).
За последний год ДТП с участием коммерческого (преимущественно грузового) транспорта фиксировались преимущественно в Москве и Московской области (28%), Краснодарском крае и Санкт-Петербурге (4%), республике Татарстан (3%). Пик обращений за ремонтом коммерческого транспорта в прошлом году пришелся на январь, февраль и март (по 10% обращений по данным ВСК).
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.