В Самаре "Газель" врезалась в автобус на ул. Алма-Атинской

В понедельник, 11 марта, в Самаре произошло ДТП с автобусом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 13:00 водитель одной "Газели" буксировал на мягкой сцепке другую "Газель". Выезжая с парковки в районе дома № 220 по ул. Алма-Атинской, он столкнулся с автобусом Hyundai.

По предварительным данным, в салоне автобуса были 13 человек. Пострадавших в аварии нет.