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Новикомбанк предоставляет льготные условия по ипотеке сотрудникам предприятий Рыбинска

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Прибрежном районе Рыбинска началось строительство новых многоквартирных домов для работников предприятий Ярославской области. Крупные предприятия предоставляют своим работникам субсидии для приобретения жилья, а благодаря ипотеке от Новикомбанка предложение становится особенно выгодным.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Взять кредит в Новикомбанке по программе "Семейная ипотека" по ставке от 5,1% годовых могут держатели социально-платежных карт работника Ростеха. Максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей, первоначальный взнос должен составлять не менее 20,01% от стоимости жилья. Для него можно использовать, например, средства материнского капитала. Срок кредита составляет от 36 до 360 месяцев.

Оформить кредит по программе "Первичный рынок" на сумму до 6 млн рублей можно по ставке 7,4% годовых. Первоначальный взнос в этом случае должен составлять не менее 30,01% от стоимости квартиры. В случае если нужна сумма более 6 миллионов, процентная ставка составит от 14,6% для работников предприятий-стратегических партнеров Новикомбанка, и от 15,1% для держателей социально-платежных карт.

В том, что у Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, самые привлекательные условия по ипотеке, уже убедились на практике работники одного из флагманов отечественного двигателестроения — рыбинского предприятия "ОДК-Сатурн". Несколько семей уже оформили кредиты и через пару лет смогут въехать в новые комфортабельные квартиры. Застройщик планирует полностью закончить строительство в 2025 году.

"Льготная ипотека от Новикомбанка — выгодное и актуальное предложение. Следует отметить, что все ипотечные программы нашего банка ориентированы на то, чтобы дать возможность сотрудникам высокотехнологичных предприятий приобрести жилье на комфортных условиях", — отметил директор Департамента розничных продаж Новикомбанка Иван Беляев.

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