Почти половина жителей Поволжья, открывших бизнес при поддержке Сбера в 2023 году, моложе 35 лет

В 2023 году 45% людей, открывших своё дело при помощи онлайн-сервиса Деловой среды (дочерняя компания Сбера) "Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта", моложе 35 лет. При этом 15% из них — предприниматели в возрасте от 18 до 25 лет. На людей среднего возраста приходится также 45% предпринимателей, а число тех, кто решился начать бизнес после 56 лет, увеличилось на 2% и составило 10%. Всего на территории присутствия Поволжского банка Сбербанка при помощи РБИДОС в прошлом году своё дело открыли 12 тысяч человек. Это почти на четверть больше, чем в 2022 году.

В абсолютном выражении самым популярным видом бизнеса, который предприниматели Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей регистрировали в прошлом году, стала розничная торговля. Затем идёт деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, специализированные строительные работы и оптовая торговля. Наибольший прирост продемонстрировали деятельность в сфере водного транспорта, деятельность в сфере финансовых услуг и страхования, производство бумаги и бумажных изделий.

"Сбер оказывает финансовую и нефинансовую поддержку бизнеса на всех этапах: от идеи до масштабирования различных проектов. В том числе мы помогаем и тем, кто только решил открыть своё дело. Так, в 2023 году сервисом по регистрации бизнеса и дистанционному открытию счёта воспользовались более 2,8 тысяч самарских предпринимателей, 85% из которых выбрали ИП", — отметил управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.