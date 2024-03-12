В музее-галерее "Заварка" представят выставку "Сдается квартира: жизнь доходного дома"

В пятницу, 15 марта в 18.00 в музее-галерее "Заварка" (ул. Самарская, 207) состоится открытие выставки "Сдается квартира: жизнь доходного дома" (12+).

В рамках новой выставки доходный дом интересовал кураторов как специфическое социальное явление, отражающее устройство российского общества того времени. Тема напрямую связана с историей "Заварки". Ведь в 1907 году принадлежавшее Михаилу Маштакову усадебное место приобрел купец Николай Марков и превратил здание в доходный дом.

"Рассматривая каждый этаж такого жилища, можно увидеть его разнообразную жизнь, — говорит куратор выставки, старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров. — Прежде всего, мы показываем отношения внутри доходного дома: как взаимодействовали друг с другом жильцы, прислуга и домовладелец. Создаем портреты и типы людей, которые когда-то жили в доходном доме. Также представляем их быт через советы жителям доходного дома и домовладельцу".

Выставка будет представлена в трех залах музея-галереи "Заварка". Первый посвящен самарским доходным домам. Основное внимание здесь привлекает фотопроект "Детали доходного дома", который создает собирательный портрет доходного дома из различных архитектурных элементов, символов, знаков и текстов. Изображения и локации смешиваются.

На 9 коллажах из 51 фотографии посетители могут найти и узнать доходные дома Зарубалова, Челышева, Гринберга, Маштакова, Нуйчева и других владельцев. Также в первом зале представлены карта дореволюционной Самары с отмеченными на ней домами и сохранившиеся при реставрации оригинальные детали фасада дома Маштакова.

Второй зал раскрывает доходный дом как социальное явление с помощью современных художественных методов. Здесь можно увидеть инсталляцию об образе доходного дома в периодической печати того времени, композицию из кирпичей и книг, где размещены полезные советы для жизни в доходном доме (от уборки до борьбы с блохами).

Также в экспозиции размещены портрет владельца доходного дома, собранный из цитат в газетах и литературных произведениях, макет "идеального доходного дома" и предметы быта XIX — начала XX века. Специально для выставки художник Савелий Малахов создал графические портреты типов жителей доходного дома, а иллюстратор Яна Арбузова — ростовые фигуры прислуги в доходном доме.

В третьем зале создано медиативное пространство, где посетители могут создать "собственную выставку" через заполнение специально разработанной анкеты. Эта зона дополнена аудио-артом — звуками доходного дома.

На открытии старший научный сотрудник "Заварки" Кирилл Гуров и научный сотрудник музея Анастасия Волынкина проведут обзорную кураторскую экскурсию (12+) по выставке. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Выставка продлится до 12 мая.