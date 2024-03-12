16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В музее-галерее "Заварка" представят выставку "Сдается квартира: жизнь доходного дома" В Самарской кирхе пройдет вечер клавесинной и органной музыки Самарский детский музыкальный театр "Задумка" выиграл в конкурсе "Родники.Дети" Лауреаты Грушинских фестивалей выступят в гала-концерте Всероссийского слета бардовского движения на выставке "Россия" Юная вокалистка из Самары прошла в полуфинал всероссийского ТВ-проекта "Талант года"

Музыка Культура

В музее-галерее "Заварка" представят выставку "Сдается квартира: жизнь доходного дома"

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 15 марта в 18.00 в музее-галерее "Заварка" (ул. Самарская, 207) состоится открытие выставки "Сдается квартира: жизнь доходного дома" (12+).

В рамках новой выставки доходный дом интересовал кураторов как специфическое социальное явление, отражающее устройство российского общества того времени. Тема напрямую связана с историей "Заварки". Ведь в 1907 году принадлежавшее Михаилу Маштакову усадебное место приобрел купец Николай Марков и превратил здание в доходный дом.

"Рассматривая каждый этаж такого жилища, можно увидеть его разнообразную жизнь, — говорит куратор выставки, старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров. — Прежде всего, мы показываем отношения внутри доходного дома: как взаимодействовали друг с другом жильцы, прислуга и домовладелец. Создаем портреты и типы людей, которые когда-то жили в доходном доме. Также представляем их быт через советы жителям доходного дома и домовладельцу".

Выставка будет представлена в трех залах музея-галереи "Заварка". Первый посвящен самарским доходным домам. Основное внимание здесь привлекает фотопроект "Детали доходного дома", который создает собирательный портрет доходного дома из различных архитектурных элементов, символов, знаков и текстов. Изображения и локации смешиваются.

На 9 коллажах из 51 фотографии посетители могут найти и узнать доходные дома Зарубалова, Челышева, Гринберга, Маштакова, Нуйчева и других владельцев. Также в первом зале представлены карта дореволюционной Самары с отмеченными на ней домами и сохранившиеся при реставрации оригинальные детали фасада дома Маштакова.

Второй зал раскрывает доходный дом как социальное явление с помощью современных художественных методов. Здесь можно увидеть инсталляцию об образе доходного дома в периодической печати того времени, композицию из кирпичей и книг, где размещены полезные советы для жизни в доходном доме (от уборки до борьбы с блохами).

Также в экспозиции размещены портрет владельца доходного дома, собранный из цитат в газетах и литературных произведениях, макет "идеального доходного дома" и предметы быта XIX — начала XX века. Специально для выставки художник Савелий Малахов создал графические портреты типов жителей доходного дома, а иллюстратор Яна Арбузова — ростовые фигуры прислуги в доходном доме.

В третьем зале создано медиативное пространство, где посетители могут создать "собственную выставку" через заполнение специально разработанной анкеты. Эта зона дополнена аудио-артом — звуками доходного дома.

На открытии старший научный сотрудник "Заварки" Кирилл Гуров и научный сотрудник музея Анастасия Волынкина проведут обзорную кураторскую экскурсию (12+) по выставке. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Выставка продлится до 12 мая.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:33 Поляну Грушинского фестиваля модернизируют за 130 млн рублей

Дорогое удовольствие...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:30 В Тольятти соберутся народные хоры со всей России

Знаковое мероприятие.

Oleg Zalyalov 21 февраля 2017 04:13 В филармонии отметили день рождения самарского органа

"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.

Максим Волтушин 06 февраля 2017 20:31 С новогодним концертом в Самаре выступит вокальная группа "Пятеro"

Молодцы!

Константин Чуйков 30 октября 2016 07:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Фото на сайте

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Как прошел Метафест-2019

Как прошел Метафест-2019

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31