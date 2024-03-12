Новикомбанк выдал Мурманской области кредит на 1 миллиард рублей

Опорный банк Госкорпорации Ростех и министерство финансов Мурманской области подписали первое кредитное соглашение на сумму 1 миллиард рублей. Кредитные средства будут направлены на решение текущих задач и развитие региона.

Кредитный договор на 1 миллиард рублей между филиалом Новикомбанка в Санкт-Петербурге и Минфином Мурманской области был подписан в конце февраля. Кредитная линия открыта на 6 месяцев под процент в размере ключевой ставки Банка России плюс 1% годовых.

"Новикомбанк активно развивает географию своего присутствия. Выгодные условия финансирования, компетентность и более чем 30-летний опыт финансирования стратегических отраслей промышленности позволяют рассматривать наш банк в качестве надежного партнера", — заявил управляющий филиалом Новикомбанка в Санкт-Петербурге Александр Сергеев.

Мурманская область — один из стратегически важных для российской промышленности регионов. Расположенная на Кольском полуострове, она является уникальной территорией по запасам полезных ископаемых, а ее столица Мурманск — незамерзающим морским портом. В регионе функционируют металлургические, судоремонтные, транспортные и другие компании — участники реального сектора экономики, поддержка которого является ключевой задачей Новикомбанка.