Сбер обеспечил безопасность первой сделки на цифровой платформе РЭО

Разработанный Сбером сервис, в основе которого лежит технология смарт-контрактов, гарантирует прозрачность и безопасность сделок по торговле вторичными ресурсами.
При поддержке Сбера на электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов Российского экологического оператора состоялась первая сделка с применением инструмента смарт-контрактов. Сервис "Безопасная сделка", разработанный Сбером, позволяет удерживать средства до продажи лота, гарантируя безопасность сделки как для продавца, так и для покупателя.
Покупателем и продавцом в этой пилотной сделке выступили компании "ЛОСКУТПРОМ" и "Экомир". Производитель готовых текстильных изделий, в том числе ветоши, приобрёл бывшую в употреблении одежду, сбором и переработкой которой занимается "Экомир".
"Благодаря новому сервису Сбера, в основе которого лежит технология смарт-контрактов, обеспечивается прозрачность расчётов и гарантируется их безопасность для обеих сторон. Средства покупателя сначала поступают на номинальный счёт и замораживаются, а зачисляются на счёт продавца только после подтверждения от платформы РЭО. Этот процесс стопроцентно отсеивает недобросовестных контрагентов и повышает доверие участников рынка друг к другу", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
"Вместе с крупнейшим банком России мы договорились о создании специального модуля на цифровой платформе по торговле вторсырьем. Проект ″Безопасная сделка″ реализуется со Сбером. Принцип работы такой же, как у эскроу-счетов. Пока контрагент не выполнит обязательства, средства будут храниться в банке. ЭТП призвана стать удобным инструментом экономики замкнутого цикла для всех игроков нашей отрасли, а также смежных сфер", — прокомментировал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
РЭО создал электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов в сентябре 2022 года. Чтобы получить услугу, необходимо заполнить анкету в личном кабинете и пройти верификацию.
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