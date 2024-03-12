16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбер поприветствовал полумиллионного посетителя своего павильона на выставке "Россия" Поволжский банк Сбербанка возглавила Наталия Цайтлер Объем вкладов на счетах жителей Самарской области увеличился за год почти на 23% Апелляция отказала АСВ в исключении Владимира Аветисяна из реестра кредиторов "Газбанка" первой очереди Арбитражный суд отказал в признании банкротом банка "Спутник"

Банки Финансы

Сбер обеспечил безопасность первой сделки на цифровой платформе РЭО

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Разработанный Сбером сервис, в основе которого лежит технология смарт-контрактов, гарантирует прозрачность и безопасность сделок по торговле вторичными ресурсами.

При поддержке Сбера на электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов Российского экологического оператора состоялась первая сделка с применением инструмента смарт-контрактов. Сервис "Безопасная сделка", разработанный Сбером, позволяет удерживать средства до продажи лота, гарантируя безопасность сделки как для продавца, так и для покупателя.

Покупателем и продавцом в этой пилотной сделке выступили компании "ЛОСКУТПРОМ" и "Экомир". Производитель готовых текстильных изделий, в том числе ветоши, приобрёл бывшую в употреблении одежду, сбором и переработкой которой занимается "Экомир".

"Благодаря новому сервису Сбера, в основе которого лежит технология смарт-контрактов, обеспечивается прозрачность расчётов и гарантируется их безопасность для обеих сторон. Средства покупателя сначала поступают на номинальный счёт и замораживаются, а зачисляются на счёт продавца только после подтверждения от платформы РЭО. Этот процесс стопроцентно отсеивает недобросовестных контрагентов и повышает доверие участников рынка друг к другу", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Вместе с крупнейшим банком России мы договорились о создании специального модуля на цифровой платформе по торговле вторсырьем. Проект ″Безопасная сделка″ реализуется со Сбером. Принцип работы такой же, как у эскроу-счетов. Пока контрагент не выполнит обязательства, средства будут храниться в банке. ЭТП призвана стать удобным инструментом экономики замкнутого цикла для всех игроков нашей отрасли, а также смежных сфер", — прокомментировал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

РЭО создал электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов в сентябре 2022 года. Чтобы получить услугу, необходимо заполнить анкету в личном кабинете и пройти верификацию.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31