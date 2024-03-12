С 13 по 15 марта посетители павильона Сбера на ВДНХ отправятся в мир искусственного интеллекта

Гости выставки смогут сделать футболку и индивидуальный дизайн СберКарты с изображением от Kandinsky.

С 13 по 15 марта гости павильона Сбера на ВДНХ совершат путешествие в мир искусственного интеллекта. Мероприятие приурочено к общефедеральному событию "День искусственного интеллекта", которое состоится 13 марта на международной выставке-форуме "Россия".

"День искусственного интеллекта"

13 марта с 10:00 до 11:45 в Павильоне № 75 состоится панельная дискуссия с участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, министра экономического развития РФ Максима Решетникова, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева, первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, руководителей крупного бизнеса и представителей науки. Прямую трансляцию можно будет посмотреть в официальном Телеграм канале Минэкномразвития, которое выступает организатором мероприятия. Также в рамках деловой программы в панельных дискуссиях примут участие эксперты Сбера. Программа тематического Дня ИИ — деньии.рф.

Дни искусственного интеллекта в павильоне Сбера

С 13 по 15 марта посетители павильона Сбера узнают, как Al-технологии делают жизнь человека удобнее, помогают развиваться и получать новые знания, заботиться о здоровье, учиться и заниматься творчеством. В программе лектория запланированы лекции об искусственном интеллекте и мастер-классы от ведущих экспертов Сбера, СберОбразования, института искусственного интеллекта AIRI и других. А блогер, артист Аня Покров совместно с экспертом Sber AI расскажут о том, как сделать изображений с помощью Kandinsky.

У каждого посетителя будет возможность попробовать искусственный интеллект в действии. В экспозиции есть умные AI-зеркала, в которых человек может увидеть себя в разных образах. В павильоне Сбера также есть XR-зона с генерациями от искусственного интеллекта. Посетитель может выбрать фон, который ему нравится, сфотографироваться на нём или записать короткое видео и скачать получившийся контент на телефон. Ещё одна возможность попробовать AI-технологии в действии — "Фабрика контента". Это индивидуальные кабинки, в которых любой желающий может сгенерировать контент с помощью GigaChat: создать изображение в разных стилях, придумать поздравление, сочинить текст и так далее.

В современном офисе банка, который находится в павильоне, с помощью нейросети Kandinsky можно создать индивидуальный дизайн СберКарты или выбрать вариант из предложенных. Сотрудник Сбера поможет сформулировать задание (промпт) для нейросетевой модели.

Более того, с 13 по 15 марта посетители выставки смогут поучаствовать в розыгрыше подарков и выиграть шопер, футболку, открытку или наклейку-стикер с работами искусственного интеллекта. А в кафе павильона — попробовать смузи с тропическим вкусом и блины, приготовленные по AI-рецепту. Для юных посетителей пройдёт мастер-класс: дети будут создавать изображения с помощью Kandinsky. Им также предложат раскраски, сгенерированные искусственным интеллектом.

"Приглашаю всех посетить с 13 по 15 марта наш павильон на ВДНХ. Эти три дня будут посвящены уникальным возможностям искусственного интеллекта, о которых ещё несколько лет назад можно было только мечтать. Искусственный интеллект наделяет суперсилами каждого человека — и мы покажем, как именно. В павильоне Сбера можно будет сгенерировать картинку или текст, сделать футболку и даже банковскую карту с уникальным изображением от Kandinsky. Скучно точно не будет!" — прокомментировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Открытки и наклейки для посетителей выставки в эти дни также будут созданы с участием искусственного интеллекта. Изображение сгенерирует Kandinsky, пожелания — GigaChat. А на принт-станции павильона можно будет сделать футболку с изображением от Kandinsky.

Экспозиция Сбера на международной выставке-форуме "Россия" находится в павильоне № 2 ("Робостанция") ВДНХ возле фонтана "Дружба народов". Со вторника по четверг она работает с 10:00 до 21:00, а с пятницы по воскресенье — с 10:00 до 22:00 (понедельник — выходной).

Вход для всех бесплатный. Чтобы не стоять в очереди, лучше заранее записаться на экскурсию на сайте павильона. Узнать больше и записаться на экскурсию.