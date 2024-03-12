В Самаре трамвай сошел с рельсов на ул. Ташкентской

Во вторник, 12 марта, в Самаре произошел инцидент с трамваем. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В 15:24 сошла с рельсов колесная пара трамвая №25 напротив дома №137 на ул. Ташкентской.

В вагоне было 20 человек. Никто из них не пострадал. Дорога и контактные линии электропередач не повреждены.

Сейчас движение на этом участке уже восстановлено.