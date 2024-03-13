"Росгосстрах" выплатит дивиденды за 2022 год

По решению внеочередного общего собрания акционеров ПАО СК "Росгосстрах", состоявшегося 5 марта 2024 года, компания выплатит дивиденды за 2022 год в размере более 2 млрд рублей.
Их получат все владельцы акций общества, входящие в Реестр акционеров эмитента по состоянию на 18 марта 2024 года. В их числе банк "Открытие" и несколько тысяч миноритарных акционеров.
Дивиденды составляют около 30% от чистой прибыли, полученной "Росгосстрахом" по итогам 2022 года. Расчет возможной величины дивидендов сделан исходя из фактических и прогнозируемых показателей компании, в том числе по достаточности регуляторного капитала.
"На Годовом собрании акционеров в июне 2023 года было принято решение чистую прибыль не распределять и дивиденды не выплачивать. Однако мы закрыли год лучше прогнозов, поэтому рекомендовали общему собранию акционеров пересмотреть позицию, — поясняет генеральный директор ПАО СК "Росгосстрах" Максим Шепелев. — Сборы компании в прошлом году выросли на 17,8% по сравнению с 2022 годом. Чистая прибыль "Росгосстраха" по итогам 2023 года составила 5,0 млрд рублей, что по факту (если не учитывать разовые операции) превышает аналогичный показатель 2022 года в полтора раза. При этом результат "Росгосстраха" именно от страховой деятельности в 2023 году вырос еще сильнее — на 78,9%".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.