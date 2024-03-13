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Страхование Финансы

"Росгосстрах" выплатит дивиденды за 2022 год

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По решению внеочередного общего собрания акционеров ПАО СК "Росгосстрах", состоявшегося 5 марта 2024 года, компания выплатит дивиденды за 2022 год в размере более 2 млрд рублей.

Их получат все владельцы акций общества, входящие в Реестр акционеров эмитента по состоянию на 18 марта 2024 года. В их числе банк "Открытие" и несколько тысяч миноритарных акционеров.

Дивиденды составляют около 30% от чистой прибыли, полученной "Росгосстрахом" по итогам 2022 года. Расчет возможной величины дивидендов сделан исходя из фактических и прогнозируемых показателей компании, в том числе по достаточности регуляторного капитала.

"На Годовом собрании акционеров в июне 2023 года было принято решение чистую прибыль не распределять и дивиденды не выплачивать. Однако мы закрыли год лучше прогнозов, поэтому рекомендовали общему собранию акционеров пересмотреть позицию, — поясняет генеральный директор ПАО СК "Росгосстрах" Максим Шепелев. — Сборы компании в прошлом году выросли на 17,8% по сравнению с 2022 годом. Чистая прибыль "Росгосстраха" по итогам 2023 года составила 5,0 млрд рублей, что по факту (если не учитывать разовые операции) превышает аналогичный показатель 2022 года в полтора раза. При этом результат "Росгосстраха" именно от страховой деятельности в 2023 году вырос еще сильнее — на 78,9%".

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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