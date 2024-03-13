Пешеход погиб под колесами иномарки под Самарой

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В среду, 13 марта, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.