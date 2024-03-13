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Юристам, риелторам и другим специалистам теперь доступен умный юридический помощник от Сбера GigaLegal

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Преимущество GigaLegal — фактологическая точность, основанная на знании законодательства РФ и судебной практики.

Сбер разработал умного юридического помощника GigaLegal на базе GigaChat API, программного интерфейса доступа к нейросетевой модели GigaChat. AI-юрист доступен круглые сутки и незаменим для специалистов, которые работают с юридической документацией и российским законодательством. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках "Дня искусственного интеллекта" на выставке-форуме "Россия".

Умный помощник пригодится сотрудникам юридических департаментов, менеджерам по закупкам, риелторам и другим специалистам, которые работают с большим количеством юридических запросов.

Юристам GigaLegal сократит время на составление договоров, поможет эффективно выстроить работу с клиентами, быстро и качественно проанализировать судебную практику, подготовиться к судебному процессу, а также следить за изменениями в законодательстве.

Риелторы с помощью AI-юриста смогут быстро проанализировать ситуацию клиента, проверить договоры купли-продажи, аренды, ипотеки и других юридических документов.

Маркетологи смогут получить актуальную информацию об авторских правах, законе о рекламе и защите персональных данных, проанализировать на риски рекламные материалы. Менеджеры по закупкам сократят время на анализе договоров от партнёров, подготовке к процессу закупки.

Для создания сервиса и внедрения возможностей LLM команда GigaLegal использовала GigaChat API — программный интерфейс для интеграции GigaChat в сторонние приложения и бизнес-продукты. Решение построено с использованием модели GigaChat Pro.

При этом модель не является юристом — полученные от неё рекомендации необходимо утвердить со специалистом.

"Наш уникальный юридический AI-помощник GigaLegal позволит компаниям больше зарабатывать благодаря упрощению рабочих процессов, снижению вероятности ошибки и повышению эффективности работы юридических команд. Уверен, развитие AI-технологий в юридической сфере позволит вывести экспертов на новый уровень и сделать качественный скачок в отрасли. В итоге юристы, которые владеют навыком работы с искусственным интеллектом, будут иметь конкурентное преимущество на рынке труда", — прокомментировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Узнать больше о возможностях можно в базе знаний о сервисе.

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