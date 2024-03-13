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Страхование Финансы

Еще больше возможностей: "Ингосстрах" запустил новый полис для туристических агентов и туристов от невыезда

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии летнего туристического сезона "Ингосстрах" выпустил продукт, который страхует риски отмены поездки не только для туристов, но и для самих туристических агентов. Теперь агенты не будут терять свою комиссию за проданный тур, если клиент не смог поехать в путешествие из-за страхового случая, а смогут включить ее в расходную часть и оставить себе. "Ингосстрах" предлагает такие условия туристическим агентствам, которые оформляют туры по России и за границу.

Для самих туристов в рамках продукта было расширено покрытие. Так, выплата страхового возмещения производится не только по расходам, которые были заложены в путевку от туроператора, но и по расходам на проезд клиента до/от города вылета — сейчас это особенно актуально из-за ограниченного количества аэропортов, откуда можно вылететь в популярные у туристов страны.

Раньше, если человек проживал в одном городе, а поездка начиналась из другого, где есть международный аэропорт, то в случае вынужденного отказа от поездки из-за страхового случая, расходы на проезд до аэропорта не возмещались, так как не были включены в страховую сумму. "Ингосстрах" в своем новом полисе дает возможность компенсировать эти расходы.

Также был упрощен порядок подачи документов на страховое возмещение. "Ингосстрах" внедряет ускоренный процесс получения страховой выплаты, благодаря которому клиент при наступлении страхового случая может подать документы через мобильное приложение IngoMobile в любое время и в любом месте. В случае подачи полного комплекта корректно оформленных документов выплата страхового возмещения будет произведена в кратчайшие сроки.

"Новый полис от "Ингосстраха" предусматривает комиссионное вознаграждение для агентов и партнеров, а также информационную поддержку со стороны компании по всем нестандартным случаям. С учетом того, что у компании более 80 филиалов по всей стране, то даже разница во времени не сможет помешать консультации и поддержке турагентов и клиентов по всей России. Надеемся, что новый полис поможет турагентам вести свою работу еще более уверенно, а туристам полноценно защитить себя на случай возможных потерь при отказе от поездки", — отметила Анастасия Орлова, руководитель направления отдела продаж и развития клиентской базы "Ингосстраха".

Узнать более подробную информацию о новом полисе, проконсультироваться и оформить страховку можно написав на почту travel-agent@ingos.ru.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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