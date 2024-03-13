16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбер поприветствовал полумиллионного посетителя своего павильона на выставке "Россия" Поволжский банк Сбербанка возглавила Наталия Цайтлер Объем вкладов на счетах жителей Самарской области увеличился за год почти на 23% Апелляция отказала АСВ в исключении Владимира Аветисяна из реестра кредиторов "Газбанка" первой очереди Арбитражный суд отказал в признании банкротом банка "Спутник"

Банки Финансы

Экономический эффект Сбера от сотрудничества с исследовательскими центрами ИИ превышает один миллиард рублей

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Инвестиции Сбера в индустриальное партнёрство с исследовательскими центрами искусственного интеллекта — Сколтехом, ВШЭ и МФТИ — составили 700 млн рублей за 2021−2023 годы. А достигнутый подтверждённый эффект для Сбера составляет 1,1 млрд рублей. До конца года Сбер ожидает увеличения эффекта по мере внедрения результатов. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках "Дня искусственного интеллекта" на выставке-форуме "Россия".

"Сбер с научными коллективами центров AI ищет подходы к решению актуальных задач высокотехнологичного бизнеса, конкурирующего на самом высоком мировом уровне с лучшими бигтехами мира. Это сотрудничество даёт нам конкурентные преимущества в предоставлении ценности нашим клиентам, а университеты получают возможность постоянно развивать свои компетенции, создавать и передавать новые знания, полученные в ходе решения современных вызовов в области искусственного интеллекта", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Сбер — один из крупнейших участников программы развития исследовательских центров ИИ, которые созданы для реализации национального проекта "Цифровая экономика" при поддержке Аналитического центра при Правительстве РФ и индустриальных партнёров.

В центрах ИИ — Сколтехе, ВШЭ и МФТИ — над проектами банка работает более 500 человек, включая 220 кандидатов и докторов наук и более 100 аспирантов. Исследователи создают наукоёмкие решения для развития технологий и продуктов всей экосистемы Сбера. Например, разрабатывают климатические модели для оценки кредитных рисков, улучшают опыт общения клиентов с банком, участвуют в развитии GigaChat и Kandinsky, разрабатывают робототехнические платформы.

В конце 2023 года Сбер стал индустриальным партнёром ещё четырёх центров ИИ: НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, Самарского университета им. академика С. П. Королёва, Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского и Новосибирского государственного университета. Теперь уже семь исследовательских центров ИИ включились в работу вместе со Сбером в области искусственного интеллекта.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31