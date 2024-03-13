Экономический эффект Сбера от сотрудничества с исследовательскими центрами ИИ превышает один миллиард рублей

Инвестиции Сбера в индустриальное партнёрство с исследовательскими центрами искусственного интеллекта — Сколтехом, ВШЭ и МФТИ — составили 700 млн рублей за 2021−2023 годы. А достигнутый подтверждённый эффект для Сбера составляет 1,1 млрд рублей. До конца года Сбер ожидает увеличения эффекта по мере внедрения результатов. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках "Дня искусственного интеллекта" на выставке-форуме "Россия".
"Сбер с научными коллективами центров AI ищет подходы к решению актуальных задач высокотехнологичного бизнеса, конкурирующего на самом высоком мировом уровне с лучшими бигтехами мира. Это сотрудничество даёт нам конкурентные преимущества в предоставлении ценности нашим клиентам, а университеты получают возможность постоянно развивать свои компетенции, создавать и передавать новые знания, полученные в ходе решения современных вызовов в области искусственного интеллекта", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Сбер — один из крупнейших участников программы развития исследовательских центров ИИ, которые созданы для реализации национального проекта "Цифровая экономика" при поддержке Аналитического центра при Правительстве РФ и индустриальных партнёров.
В центрах ИИ — Сколтехе, ВШЭ и МФТИ — над проектами банка работает более 500 человек, включая 220 кандидатов и докторов наук и более 100 аспирантов. Исследователи создают наукоёмкие решения для развития технологий и продуктов всей экосистемы Сбера. Например, разрабатывают климатические модели для оценки кредитных рисков, улучшают опыт общения клиентов с банком, участвуют в развитии GigaChat и Kandinsky, разрабатывают робототехнические платформы.
В конце 2023 года Сбер стал индустриальным партнёром ещё четырёх центров ИИ: НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, Самарского университета им. академика С. П. Королёва, Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского и Новосибирского государственного университета. Теперь уже семь исследовательских центров ИИ включились в работу вместе со Сбером в области искусственного интеллекта.
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