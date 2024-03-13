В Самарской области изменится расписание электричек из-за ремонта на железной дороге

В четверг, 14 марта, в Самарской области в связи с ремонтом временно изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

Так, с 17:00 до 22:00 электрички не будут ходить на участке Смышляевка — Алексеевская. Движение будет организовано на участках от станции Самара до станции Смышляевка и от станции Кинель до станции Похвистнево.