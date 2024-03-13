Владимир Василенко: "Парк "Молодежный" подходит для всех возрастов и категорий населения"

В 2024 г. в Самарской области благоустроят 233 двора и 122 общественных пространства. В их числе спортивная зона в парке "Молодежный". Здесь предусмотрена площадка для памп-трека, полноразмерные площадки для стритбола, раздевалки. Стены площадок планируют украсить граффити.

Это будет уже третий этап реконструкции парка по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды", реализуемой по решению президента РФ. Кроме того, возможно преображение еще и зеленой зоны парка. Об этом в прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Василенко.

"В этом году мы с главой города Еленой Лапушкиной ведем диалог, чтобы совместными силами сделать зеленую зону, — говорит Владимир Василенко. — Сам парк разбит на четыре зоны. Есть так называемая шумная зона, там находятся детские площадки. Есть зона для людей среднего возраста. В этом году появится спортивная зона. И я надеюсь, что мы сделаем зеленую зону — там, где храм. Никаких активностей там не предполагается. Сделать обрезку деревьев, вырезать весь сухостой, сделать тропинки, лавочки и освещение, и это будет тихая зона. Здесь смогут отдыхать те, кто не любит шума. Парк "Молодежный" разноплановый. Он подходит для всех возрастов и категорий населения".

Парквходит в единый архитектурный ансамбль с Аллеей трудовой славы, где установлен памятник трудовому и боевому подвигу жителей Куйбышева в Великой Отечественной войне — Триумфальная арка Победы. Эта территория также получила неофициальное название Безымянский Арбат.

В 2023 г. в парке восстановили озеро с фонтаном, обустроили газоны с автополивом, цветники, скамейки, освещение, благоустроили прилегающую территорию, установили камеры наблюдения.

В 2022 г. привели в порядок участок парка со стороны ул. Ново-Вокзальной до озера: восстановили пешеходные дорожки, сделали парковку, зоны отдыха, теннисную площадку, детские зоны, наружное освещение, озеленение.