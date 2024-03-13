"Транспорт будущего" запустит в Тольятти линию автоматической сборки электродвигателей

Компания "Транспорт будущего", развивающая в Тольятти комплекс по производству беспилотных летательных аппаратов, запустит линию по автоматической сборке электродвигателей. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Напомним, в 2023 г. "Транспорт будущего" выкупил в особой экономической зоне производственные корпуса, на базе которых строит промышленный комплекс по производству беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих к ним. Первая очередь комплекса запущена в конце декабря 2023 года.

"Сейчас комплекс выпускает несколько агродронов в день и по мере набора нового персонала будет ежемесячно увеличивать график производства. Согласно целевым показателям, в 2024 году компания должна выпустить 1,5 тысячи БАС", - сообщают в компании.

Параллельно планируется наладить выпуск дрона-доставщика с грузоподъемностью до 5 кг и БАС-карго, поднимающей до 200 кг груза. Кроме того, компания планирует развивать свой научно-производственный центр и центр искусственного интеллекта.

Отмечается, что "Транспорт будущего" придерживается политики технологического суверенитета: используется сырье российских производителей, детали печатаются на 3D-принтерах, разработанных резидентами технопарка "Жигулевская долина".