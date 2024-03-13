"Транспорт будущего" запустит в Тольятти линию автоматической сборки электродвигателей

Компания "Транспорт будущего", развивающая в Тольятти комплекс по производству беспилотных летательных аппаратов, запустит линию по автоматической сборке электродвигателей. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Напомним, в 2023 г. "Транспорт будущего" выкупил в особой экономической зоне производственные корпуса, на базе которых строит промышленный комплекс по производству беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих к ним. Первая очередь комплекса запущена в конце декабря 2023 года.
"Сейчас комплекс выпускает несколько агродронов в день и по мере набора нового персонала будет ежемесячно увеличивать график производства. Согласно целевым показателям, в 2024 году компания должна выпустить 1,5 тысячи БАС", - сообщают в компании.
Параллельно планируется наладить выпуск дрона-доставщика с грузоподъемностью до 5 кг и БАС-карго, поднимающей до 200 кг груза. Кроме того, компания планирует развивать свой научно-производственный центр и центр искусственного интеллекта.
Отмечается, что "Транспорт будущего" придерживается политики технологического суверенитета: используется сырье российских производителей, детали печатаются на 3D-принтерах, разработанных резидентами технопарка "Жигулевская долина".
Последние комментарии
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Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?