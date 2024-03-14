УФСБ РФ по Самарской области провело специальные учения в аэропорту Курумоч

УФСБ России по Самарской области провело тактико специальное учение в АО "международный аэропорт "Курумоч". Об этом сообщает пресс-служба управления.

К участию в учении привлекались силы и средства УФСБ, Управления Росгвардии по Самарской области, Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте в аэропорту Самары и службы Центра транспортной и авиационной безопасности АО Международный аэропорт "Курумоч".

"В ходе учений отработаны алгоритмы реагирования сил и средств оперативных групп на террористические угрозы, связанные с попыткой проникновения в здание аэровокзала лица с целью совершения ДТА, обнаружением подозрительного предмета с признаками взрывного устройства, последующим поиском и задержанием преступника, а также установлением всех обстоятельств планируемого преступления, — отмечается в сообщении. — Участвовавшие в учении подразделения межведомственной группировки сил и средств продемонстрировали высокий профессионализм и эффективность управленческой деятельности при реагировании на угрозы террористического характера и планированию мероприятий по их пресечению".