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Страхование Финансы

"Ингосстрах" подключил все свои филиалы к тестированию цифрового рубля

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ингосстрах" в числе первых компаний подключился к тестированию платформы цифрового рубля и первым из страховых компаний провел продажи полисов за цифровые рубли.

К концу 2023 года "Ингосстрах" подключил 12 офисов по всей России и реализовал возможность принимать платежи в цифровых рублях для всех страховых продуктов в соответствии с требованиями Банка России. Технология была успешно протестирована, и с начала пилота было проведено более 400 операций по приобретению страховых продуктов, а также был отработан механизм возврата денежных средств в цифровых рублях.

Начиная с марта 2024 года, "Ингосстрах" обеспечил работу всех филиалов на территории России, за исключением агентских и дилерских/брокерских офисов, с цифровым рублем и теперь такой способ оплаты доступен во всех регионах страны, где есть филиалы компании.

В 2024 году "Ингосстрах" планирует реализовать механизм приема онлайн-платежей по страховым полисам в цифровых рублях через официальный сайт компании — сейчас уже активно ведутся технические доработки внутренних систем.

"Мы продолжаем активное внедрение цифрового рубля в работу "Ингосстраха". Подключение всех филиалов обеспечивает участникам тестирования возможность покупать страховые полисы на территории всей России. Новый канал продаж — через сайт компании — сделает покупку страховых полисов в цифровых рублях в режиме онлайн более удобной. Благодаря таким доработкам клиенты смогут оплачивать страховки новой формой рубля быстро и просто", — отметил Андрей Варнавский, руководитель центра финансовых технологий "Ингосстраха".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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