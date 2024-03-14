"Ингосстрах" подключил все свои филиалы к тестированию цифрового рубля

"Ингосстрах" в числе первых компаний подключился к тестированию платформы цифрового рубля и первым из страховых компаний провел продажи полисов за цифровые рубли.

К концу 2023 года "Ингосстрах" подключил 12 офисов по всей России и реализовал возможность принимать платежи в цифровых рублях для всех страховых продуктов в соответствии с требованиями Банка России. Технология была успешно протестирована, и с начала пилота было проведено более 400 операций по приобретению страховых продуктов, а также был отработан механизм возврата денежных средств в цифровых рублях.

Начиная с марта 2024 года, "Ингосстрах" обеспечил работу всех филиалов на территории России, за исключением агентских и дилерских/брокерских офисов, с цифровым рублем и теперь такой способ оплаты доступен во всех регионах страны, где есть филиалы компании.

В 2024 году "Ингосстрах" планирует реализовать механизм приема онлайн-платежей по страховым полисам в цифровых рублях через официальный сайт компании — сейчас уже активно ведутся технические доработки внутренних систем.

"Мы продолжаем активное внедрение цифрового рубля в работу "Ингосстраха". Подключение всех филиалов обеспечивает участникам тестирования возможность покупать страховые полисы на территории всей России. Новый канал продаж — через сайт компании — сделает покупку страховых полисов в цифровых рублях в режиме онлайн более удобной. Благодаря таким доработкам клиенты смогут оплачивать страховки новой формой рубля быстро и просто", — отметил Андрей Варнавский, руководитель центра финансовых технологий "Ингосстраха".