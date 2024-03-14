"Ингосстрах" подключил все свои филиалы к тестированию цифрового рубля

"Ингосстрах" в числе первых компаний подключился к тестированию платформы цифрового рубля и первым из страховых компаний провел продажи полисов за цифровые рубли.
К концу 2023 года "Ингосстрах" подключил 12 офисов по всей России и реализовал возможность принимать платежи в цифровых рублях для всех страховых продуктов в соответствии с требованиями Банка России. Технология была успешно протестирована, и с начала пилота было проведено более 400 операций по приобретению страховых продуктов, а также был отработан механизм возврата денежных средств в цифровых рублях.
Начиная с марта 2024 года, "Ингосстрах" обеспечил работу всех филиалов на территории России, за исключением агентских и дилерских/брокерских офисов, с цифровым рублем и теперь такой способ оплаты доступен во всех регионах страны, где есть филиалы компании.
В 2024 году "Ингосстрах" планирует реализовать механизм приема онлайн-платежей по страховым полисам в цифровых рублях через официальный сайт компании — сейчас уже активно ведутся технические доработки внутренних систем.
"Мы продолжаем активное внедрение цифрового рубля в работу "Ингосстраха". Подключение всех филиалов обеспечивает участникам тестирования возможность покупать страховые полисы на территории всей России. Новый канал продаж — через сайт компании — сделает покупку страховых полисов в цифровых рублях в режиме онлайн более удобной. Благодаря таким доработкам клиенты смогут оплачивать страховки новой формой рубля быстро и просто", — отметил Андрей Варнавский, руководитель центра финансовых технологий "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.