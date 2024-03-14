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Страхование Финансы

Страховщик отмоет: ВСК посчитал стоимость страховки от порчи одежды и мебели едой

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самый крупный в мире производитель кетчупа на днях анонсировал необычный вид страхования для своих покупателей — финансовую защиту на случай порчи одежды или домашнего интерьера соусом во время еды. На данный момент такая страховка доступна только жителям ОАЭ. Страховой Дом ВСК выяснил, может ли быть актуален подобный полис в России, какие риски в него стоит включать, и сколько за это могут заплатить россияне.

Страхование от несчастных случаев — в том числе порчи одежды и интерьера во время еды — могло бы стать востребованным финансовым продуктом в России, в особенности если расширить его и на другие блюда, не только кетчуп. В основной перечень рисков по такому полису могли бы войти: частичная или полная утрата имущества (одежды, предметов интерьера) в связи с попаданием на нее еды, ответственность перед третьими лицами (если по вине страхователя были испачканы их одежда, скатерти и прочие бытовые предметы).

Русская кухня богата рецептами, состоящими из множества ингредиентов. Поэтому сумма выплат по такому полису рассчитывалась бы исходя из нескольких параметров: степени повреждения и сложности имущества (небольшое пятно на одежде, которое легко отстирать, или большой след на ковре, который нужно сдавать в химчистку), стоимости испорченного имущества и типа выплат.

Вот простой расчет: если во время еды у застрахованного борщ попал футболку (клиент решил страховать ее на ее стоимость — 1500 руб.), самая частая сумма компенсации составит 400 рублей. Этого хватит для того, чтобы купить стиральный порошок, отдать вещь в химчистку, тем самым восстановить ее до прежнего состояния.

Если же вещь пострадала настолько сильно, что не поддаётся восстановлению, то сумма компенсации составит всю страховую сумму — в нашем случае 1500₽ — это тотальное повреждение имущества Клиента.

Стоимость такой страховки может составлять от 87 рублей. По данному полису выплата может производится двумя способами — в виде денежного возмещения или "натурально", по аналогии с ОСАГО (например, страховщик через своего подрядчика заберет испорченную вещь и вернет после чистки владельцу).

Важным этапом является сбор необходимых документов — необходимо сразу произвести фотофиксацию (сфотографировать испорченную вещь, блюдо, ставшее "виновником" и место происшествия и ни в коем случае не пытаться избавиться от пятна до принятия решения о выплате от страховой).

Также при таком виде страхования будут действовать стандартные исключения — например, если застрахованный находился в состоянии алкогольного опьянения, то выплаты ему не положены.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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