Водитель опрокинувшейся машины в Самаре отказался проходить освидетельствование

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В четверг, 14 марта, в Самаре в ДТП попал 40-летний водитель Hyundai Creta. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области