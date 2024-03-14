Центр общественного наблюдения за голосованием готов к работе в Самарской области

Общественные наблюдатели будут следить за соблюдением избирательных прав жителей Самарской области, ход голосования и подсчета голосов.

Центр общественного наблюдения за ходом голосования все три дня голосования на выборах президента будет вести видеонаблюдение на избирательных участках. В центре для этого оборудовано 25 рабочих мест, за которыми посменно будут работать волонтеры, прошедшие обучение. Также в центре есть видеостена, на которой будет идти трансляция с рандомно выбранных избирательных участков.

Видеонаблюдение охватит около половины избирательных участков региона. Камеры включатся в 8:00 первого дня голосования и будут работать круглосуточно до окончания подсчета голосов и того момента, пока протокол с участка не покажут в камеру.

"До выборов президента Российской Федерации остался один день. Работаем, друзья!", — говорит председатель регионального Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами президента РФ в 2024 г. Павел Покровский.