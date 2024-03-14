Центр общественного наблюдения за голосованием готов к работе в Самарской области

Общественные наблюдатели будут следить за соблюдением избирательных прав жителей Самарской области, ход голосования и подсчета голосов.
Центр общественного наблюдения за ходом голосования все три дня голосования на выборах президента будет вести видеонаблюдение на избирательных участках. В центре для этого оборудовано 25 рабочих мест, за которыми посменно будут работать волонтеры, прошедшие обучение. Также в центре есть видеостена, на которой будет идти трансляция с рандомно выбранных избирательных участков.
Видеонаблюдение охватит около половины избирательных участков региона. Камеры включатся в 8:00 первого дня голосования и будут работать круглосуточно до окончания подсчета голосов и того момента, пока протокол с участка не покажут в камеру.
"До выборов президента Российской Федерации остался один день. Работаем, друзья!", — говорит председатель регионального Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами президента РФ в 2024 г. Павел Покровский.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.