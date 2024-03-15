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В Самарской области 15 марта открылись избирательные участки

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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1 767 избирательных участков начали работу в Самарской области 15 марта, сообщает пресс-служба правительства региона.

В пятницу, 15 марта, первый день голосования на выборах президента Российской Федерации. На территории Самарской области образованы и действуют 47 территориальных избирательных комиссий. Работает 1751 УИК. Кроме того, работают 16 временных участков — в аэропорту "Курумоч", на железнодорожном вокзале Самары и в 14-ти стационарных медицинских учреждениях.

15, 16 и 17 марта избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. Сведения об избирательных участках и участковых комиссиях можно найти на сайте ЦИК России.

418 избирательных участков, то есть более 24% УИК, оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Все остальные УИК будут использовать технологию изготовления итогового протокола с использованием QR-кода.

В дни голосования на избирательных участках планируют быть почти 6000 наблюдателей, подготовленных Общественной палатой и направленных кандидатами и политическими партиями.

Средствами видеонаблюдения будут оснащены 954 УИК, в остальных помещениях для голосования и в ТИК будут размещены средства видеофиксации.

Выручает ли метро во время снегопада?

да, подземка очень удобна
не заметил, надо больше станций
нет, в наши края метро не ходит
в Самаре есть метро?
Всего проголосовало: 136
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Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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