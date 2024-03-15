В Самарской области 15 марта открылись избирательные участки

1 767 избирательных участков начали работу в Самарской области 15 марта, сообщает пресс-служба правительства региона.
В пятницу, 15 марта, первый день голосования на выборах президента Российской Федерации. На территории Самарской области образованы и действуют 47 территориальных избирательных комиссий. Работает 1751 УИК. Кроме того, работают 16 временных участков — в аэропорту "Курумоч", на железнодорожном вокзале Самары и в 14-ти стационарных медицинских учреждениях.
15, 16 и 17 марта избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. Сведения об избирательных участках и участковых комиссиях можно найти на сайте ЦИК России.
418 избирательных участков, то есть более 24% УИК, оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Все остальные УИК будут использовать технологию изготовления итогового протокола с использованием QR-кода.
В дни голосования на избирательных участках планируют быть почти 6000 наблюдателей, подготовленных Общественной палатой и направленных кандидатами и политическими партиями.
Средствами видеонаблюдения будут оснащены 954 УИК, в остальных помещениях для голосования и в ТИК будут размещены средства видеофиксации.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.