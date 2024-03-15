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Общество

В Самаре действие пакетных предложений по оплате проезда в транспорте планируется продлить до июня

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре продолжают действовать предложения по пакетным тарифам, которые были внедрены в пилотном режиме в начале этого года. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Напомним, что с января 2024 года всем категориям граждан стали доступны тарифы, которые можно активировать по Карте жителя Самарской области. Благодаря таким предложениям пользователи услуг муниципального общественного транспорта могут экономить от 3 до 6 рублей за одну поездку (в зависимости от вида оплаты — по наличному или безналичному расчету).

В настоящее время действуют 4 вида тарифов:

— 5 поездок за 170 рублей (34 рубля за 1 поездку);
— 10 поездок за 335 рублей (33,5 рубля за 1 поездку);
— 20 поездок за 660 рублей (33 рубля за 1 поездку);
— 40 поездок за 1 280 рублей (32 рубля за 1 поездку).

В ближайшее время на заседании тарифной комиссии планируется внести предложение о продлении срока действия тарифных пакетов вплоть до конца июня 2024 года. Кроме того, планируется инициировать еще более выгодные условия для жителей.

"Обращаем внимание владельцев Карты жителя Самарской области: чтобы подключить акционный пакет поездок, необходимо перейти на портал https://clck.ru/33JCLQ или обратиться в отделение оператора единого электронного проездного "Объединенная транспортная карта", - отмечается в сообщении.

Также информация о действующих предложениях, которые касаются льготных категорий граждан, доступна по ссылке.

Выручает ли метро во время снегопада?

да, подземка очень удобна
не заметил, надо больше станций
нет, в наши края метро не ходит
в Самаре есть метро?
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Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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