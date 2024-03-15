В Самаре действие пакетных предложений по оплате проезда в транспорте планируется продлить до июня

В Самаре продолжают действовать предложения по пакетным тарифам, которые были внедрены в пилотном режиме в начале этого года. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Напомним, что с января 2024 года всем категориям граждан стали доступны тарифы, которые можно активировать по Карте жителя Самарской области. Благодаря таким предложениям пользователи услуг муниципального общественного транспорта могут экономить от 3 до 6 рублей за одну поездку (в зависимости от вида оплаты — по наличному или безналичному расчету).

В настоящее время действуют 4 вида тарифов:

— 5 поездок за 170 рублей (34 рубля за 1 поездку);

— 10 поездок за 335 рублей (33,5 рубля за 1 поездку);

— 20 поездок за 660 рублей (33 рубля за 1 поездку);

— 40 поездок за 1 280 рублей (32 рубля за 1 поездку).

В ближайшее время на заседании тарифной комиссии планируется внести предложение о продлении срока действия тарифных пакетов вплоть до конца июня 2024 года. Кроме того, планируется инициировать еще более выгодные условия для жителей.

"Обращаем внимание владельцев Карты жителя Самарской области: чтобы подключить акционный пакет поездок, необходимо перейти на портал https://clck.ru/33JCLQ или обратиться в отделение оператора единого электронного проездного "Объединенная транспортная карта", - отмечается в сообщении.

Также информация о действующих предложениях, которые касаются льготных категорий граждан, доступна по ссылке.