В Самаре действие пакетных предложений по оплате проезда в транспорте планируется продлить до июня

В Самаре продолжают действовать предложения по пакетным тарифам, которые были внедрены в пилотном режиме в начале этого года. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.
Напомним, что с января 2024 года всем категориям граждан стали доступны тарифы, которые можно активировать по Карте жителя Самарской области. Благодаря таким предложениям пользователи услуг муниципального общественного транспорта могут экономить от 3 до 6 рублей за одну поездку (в зависимости от вида оплаты — по наличному или безналичному расчету).
В настоящее время действуют 4 вида тарифов:
— 5 поездок за 170 рублей (34 рубля за 1 поездку);
— 10 поездок за 335 рублей (33,5 рубля за 1 поездку);
— 20 поездок за 660 рублей (33 рубля за 1 поездку);
— 40 поездок за 1 280 рублей (32 рубля за 1 поездку).
В ближайшее время на заседании тарифной комиссии планируется внести предложение о продлении срока действия тарифных пакетов вплоть до конца июня 2024 года. Кроме того, планируется инициировать еще более выгодные условия для жителей.
"Обращаем внимание владельцев Карты жителя Самарской области: чтобы подключить акционный пакет поездок, необходимо перейти на портал https://clck.ru/33JCLQ или обратиться в отделение оператора единого электронного проездного "Объединенная транспортная карта", - отмечается в сообщении.
Также информация о действующих предложениях, которые касаются льготных категорий граждан, доступна по ссылке.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.