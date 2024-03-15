Отчетность по МСФО за 2023 год подтверждает чистую прибыль "Росгосстраха" в 5 млрд рублей

Группа "Росгосстрах" одной из первых среди российских страховщиков обнародовала результаты работы в 2023 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Примечательно, что аудиторское заключение по МСФО подтверждает недавно опубликованную отчетность по ОСБУ материнской компании группы — ПАО СК "Росгосстрах". Чистая прибыль страховщика за 2023 год составила около 5 млрд рублей.
При этом в целом по Группе "Росгосстрах", согласно консолидированной МСФО-отчетности, чистая прибыль составила 4,6 млрд рублей. Как отмечается в примечаниях аудитора к консолидированной отчетности, основной вклад в положительный финансовый результат группы внесли страхование имущества и ответственности физических и юридических лиц, автострахование и личное страхование. Это позволило за прошлый год увеличить капитал Группы с 50,2 млрд рублей до 57,3 млрд, а активы — со 139,2 млрд до 148,9 млрд рублей.
"Консолидированная финансовая отчетность по МСФО порой вызывает больший интерес у аналитиков, нежели ОСБУ. И нам очень приятно, что и по международным стандартам аудиторы подтвердили, что прошлый год для "Росгосстраха" был успешным, — подчеркивает Генеральный директор ПАО СК "Росгосстрах" Максим Шепелев. — Мы нарастили сборы в большинстве видов страхования, справились с влиянием на бизнес внешних факторов и добились увеличения маржинальности в таком непростом сегменте, как моторное страхование — это тоже видно из отчетности по МСФО. В целом по группе "Росгосстрах" показатели прибыли оказались несколько ниже, чем у материнской компании — на это повлияли результаты "дочек". Но такой "минус" можно считать плановым — мы рассчитываем преодолеть его за счет синергетического эффекта в работе компаний группы и серьезного рывка в перспективном цифровом направлении страхового бизнеса".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.