Отчетность по МСФО за 2023 год подтверждает чистую прибыль "Росгосстраха" в 5 млрд рублей

Группа "Росгосстрах" одной из первых среди российских страховщиков обнародовала результаты работы в 2023 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Примечательно, что аудиторское заключение по МСФО подтверждает недавно опубликованную отчетность по ОСБУ материнской компании группы — ПАО СК "Росгосстрах". Чистая прибыль страховщика за 2023 год составила около 5 млрд рублей.

При этом в целом по Группе "Росгосстрах", согласно консолидированной МСФО-отчетности, чистая прибыль составила 4,6 млрд рублей. Как отмечается в примечаниях аудитора к консолидированной отчетности, основной вклад в положительный финансовый результат группы внесли страхование имущества и ответственности физических и юридических лиц, автострахование и личное страхование. Это позволило за прошлый год увеличить капитал Группы с 50,2 млрд рублей до 57,3 млрд, а активы — со 139,2 млрд до 148,9 млрд рублей.

"Консолидированная финансовая отчетность по МСФО порой вызывает больший интерес у аналитиков, нежели ОСБУ. И нам очень приятно, что и по международным стандартам аудиторы подтвердили, что прошлый год для "Росгосстраха" был успешным, — подчеркивает Генеральный директор ПАО СК "Росгосстрах" Максим Шепелев. — Мы нарастили сборы в большинстве видов страхования, справились с влиянием на бизнес внешних факторов и добились увеличения маржинальности в таком непростом сегменте, как моторное страхование — это тоже видно из отчетности по МСФО. В целом по группе "Росгосстрах" показатели прибыли оказались несколько ниже, чем у материнской компании — на это повлияли результаты "дочек". Но такой "минус" можно считать плановым — мы рассчитываем преодолеть его за счет синергетического эффекта в работе компаний группы и серьезного рывка в перспективном цифровом направлении страхового бизнеса".