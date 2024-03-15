В Самарской области начал работу Центр общественного наблюдения за выборами

В течение трех дней,15, 16, 17 марта, россиянам предстоит выбрать главу государства. Весь процесс пройдет под пристальным вниманием общественников. За соблюдением избирательных прав граждан, ходом голосования и подсчета голосов в Самарской области будут осуществлять почти 6000 наблюдателей, подготовленных общественной палатой Самарской области и направленных кандидатами и политическими партиями.

Процесс обучения кандидатов в наблюдатели был организован региональным Общественным штабом по независимому общественному наблюдению за выборами президента РФ в 2024 году. Общественные наблюдатели будут присутствовать на всех избирательных участках, расположенных на территории региона, все дни голосования.

В круглосуточном режиме все три дня будет работать региональный Центр общественного наблюдения. Здесь оборудовано 25 рабочих мест, за которыми посменно будут осуществлять видеонаблюдение волонтеры, прошедшие обучение. Помимо этого, в центре оборудована видеостена, на которой будет осуществляться видеотрансляция с рандомно выбранных избирательных участков.

Всего в регионе видеонаблюдение будет проходить на 954 избирательных участках, на всех остальных — видеофиксация. Камеры включились в 8.00 первого дня голосования и будут работать в круглосуточном режиме до окончания подсчета голосов и того момента, пока протокол с этого избирательного участка не будет показан в камеру.

"В Самарской области началось голосование на выборах Президента России. Центр общественного наблюдения начал свою работу. Здесь приступили к работе 20 человек, 3 смены общественного наблюдения. Идет голосование, и идет очень активно, мы это видим по нашим камерам, которые установлены на избирательных участках. Видеонаблюдатели, которые прошли обучение, на своих компьютерах могут посмотреть тот или иной участок очень внимательно. Ни одно нарушение не останется незамеченным", — подчеркнул председатель регионального Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами президента РФ в 2024 году Павел Покровский.

Напомним, что все общественные наблюдатели руководствуются едиными подходами к организации электорального контроля, основанными на российском законодательстве и сформулированными в "Золотом стандарте" общественного наблюдения.

"Я не первый год участвую в выборах в качестве наблюдателя. Но в этом году избиратели проявляют с самого особую активность. С момента начала избирательной комиссии, то есть с восьми утра, стояли люди, желающие проголосовать. Избиратели шли активно, чтобы сделать свой выбор, и хочу отметить очень скоординированную работу на участке — все четко и грамотно организовано. Со стороны избирателей не было ни одной претензии, обстановка очень доброжелательная. На нашем участке все идет штатно", — рассказал общественный наблюдатель на избирательном участке № 3011 (Самара) Герман Железников.

По мнению независимых экспертов, институт общественного наблюдения дает возможность гражданскому обществу следить за прозрачностью самих выборов и подсчетом голосов, а также легитимностью результатов. Причем общественному наблюдению, по данным многочисленных исследований, доверяют и в разных социальных группах, и люди разных возрастов.